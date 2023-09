Nieto ofrece la colaboración del Gobierno andaluz para fortalecer el municipalismo

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido el papel que desempeñan los ayuntamientos y diputaciones, como administración "más cercana" a la ciudadanía, en el desarrollo de la Comunidad autónoma, y ha tendido la mano del Gobierno andaluz para trabajar y colaborar en el fortalecimiento del municipalismo.

Nieto ha inaugurado, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, unas jornadas dirigidas a alcaldes, concejales, diputados provinciales, tesoreros, secretarios, interventores y técnicos de entidades locales de Andalucía Oriental.

Durante su intervención, el consejero ha puesto en valor la celebración de jornadas como esta, que se repetirán próximamente en Sevilla para Andalucía Occidental, en las que participan tanto responsables políticos como técnicos municipales ya que "el alcalde tiene que ser el dueño del proyecto pero los técnicos tienen que ser los dueños del procedimiento para que se haga ese proyecto".

En este sentido, ha defendido que "de la parte técnica no queremos complacientes pero tampoco bloqueos. La clave de un ayuntamiento es cuando se consigue el equilibrio para que no se haga el capricho del alcalde pero no se dejen de hacer las necesidades de los ciudadanos, cuando se consigue que la ley sea un instrumento para hacer seguro el uso de los recursos públicos, no que sea una excusa para no hacer aquellas cosas que son necesarias para mejorar una ciudad".

"Esa traducción de lo que dice la ley a la realización de algo necesario la hacen los técnicos cada día. Si no es compatible el proyecto con el procedimiento hay que buscar un punto de encuentro, legal", ha añadido el consejero, que ha estado acompañado por la secretaria general de Administración Local, María Luisa Ceballos; la viceconsejera, Ana Corredera, y la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

Ha incidido en la importancia del municipalismo para el desarrollo de Andalucía y ha reconocido que "en todo el proceso democrático, la administración local ha sido la gran olvidada". Así, ha aseverado que el Gobierno andaluz "trabaja para fortalecer el papel de las entidades locales y promover que pasen de gestionar más recursos públicos de forma directa y otra a través de la colaboración con otras administraciones".

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración, Nieto ha señalado que "probablemente el mejor ejemplo de ese equilibrio entre el impulso político y el sentido común y el cumplimiento de la legalidad se tenga en la ciudad de Málaga", destacando que el alcalde es "un maestro del municipalismo".

En este punto, ha dicho que De la Torre ha conseguido que haya "una colaboración estrecha, cada uno en su responsabilidad" y ha incidido en que cuando se logra ese equilibrio "hay mucho adelantado y se consigue que ocurra lo que ocurre en Málaga, que cualquier proyecto que se pone encima de la mesa se puede realizar y que todo el mundo se tome en serio lo que se dice desde el Ayuntamiento".

Además, también ha puesto a Málaga como ejemplo "de desarrollo, de crecimiento sensato, armónico, en el que se van incrementando el número de habitantes al mismo tiempo que se van incrementando los servicios".

Se ha referido al reto demográfico en cuanto a la pérdida de población, pero ha dicho que en el caso de la provincia malagueña es "lo contrario", ya que en el último ejercicio cerrado, 2022, si se compara con 2002, "ha crecido en 390.000 habitantes, casi 400.000 habitantes en dos décadas".

"Estamos hablando de un desarrollo que nos pasa desapercibido, porque se produce a lo largo del tiempo, pero que tiene un efecto importantísimo", ha manifestado el consejero.

Al respecto, ha indicado que "ese impulso demográfico, ese crecimiento y esa posibilidad de acoger que ha tenido la provincia de Málaga, nos hace ver cómo tiene que acompasarse con la prestación de servicios, con el desarrollo de actividades y con el equilibrio en el urbanismo de las ciudades". "Todo eso tiene que ir de la mano", ha apostado Nieto.

Tras la inauguración, las jornadas contarán con la participación de alcaldes, concejales, diputados provinciales y representantes de los funcionarios habilitados nacionales como el presidente del Consejo andaluz del Colegio de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital), Antonio Aragón.

A través de mesas redondas y debates profundizarán en la organización y el funcionamiento de las entidades locales, las principales novedades legislativas en materia que les afectan, la gestión económica presupuestaria y el régimen jurídico local.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha publicado la sexta edición de la 'Guía para concejales de la Comunidad Autónoma de Andalucía', un manual de consulta actualizado con información y preguntas y respuestas sobre estos temas que está disponible, tanto en formato ebook como para su descarga en pdf, en la web de la Consejería.