Nizacars, un referente en el alquiler de coches en Málaga

Para que una empresa se convierta en un referente dentro de su sector es que debe hacer las cosas muy bien. Este es el caso de Nizacars, una empresa de alquiler de coches Málaga que cuenta con los mejores servicios de la provincia en cuanto al alquiler de coches se refiere. Uno de sus servicios más importantes es el alquiler coches Málaga aeropuerto, ya que cuentan con instalaciones en el propio aeropuerto, pero sin olvidar otras muchas ventajas que ofrece a los turistas y viajeros que desean un alquiler coches Málaga.

Principales cualidades de Nizacars

Son muchas las cualidades propias con las que esta empresa cuenta y que las diferencia del resto de empresas del sector en Málaga y provincia. Algunas de las más interesantes son las que se muestran a continuación:

Alquiler de coches eléctricos

Una de las principales novedades de Nizacars en Málaga es que ofrece a los visitantes la posibilidad de alquilar un vehículo de consumo eléctrico para disfrutar de un movimiento 100% ecológico durante la estancia en la zona. Reducir el impacto ambiental del turismo es uno de los objetivos globales del siglo XXI y en Nizacars han puesto su granito de arena para que aquellos clientes que lo deseen contribuyan a través del alquiler de coches eléctricos.

Recogida gratuita en el aeropuerto

Las oficinas de alquiler de coches Málaga de Nizacars se encuentran a un minuto de la terminal de llegadas de pasajeros del aeropuerto de Málaga. Para que los viajeros que lleguen cansados de su vuelo no tengan que preocuparse en llegar a Nizacars, la empresa dispone de un minibús que se encarga de recoger a los clientes de la empresa y de trasladarlos a las puertas de las oficinas de la empresa de forma gratuita.

Es cierto que los clientes pueden llegar a pie a otros rent a car del aeropuerto, pero Nizacars ofrece un precio más barato en comparación a esas otras empresas para compensar de alguna manera a los clientes. Una rebaja de precio muy interesante que merece la pena un paseo de un minuto en minibús.

Guía de Málaga

Conscientes de la importancia del turismo en Málaga y la provincia, la empresa Nizacars ha editado una completa guía en la que los turistas pueden encontrar información de interés respecto a playas, museos, rutas turísticas o monumentos que pueden visitar durante una estancia en la zona. Esta interesante guía está accesible para toda la población, independientemente de que finalmente alquilen un coche con la empresa, ya que el compromiso de Nizacars con la provincia va mucho más allá de lo económico.

Otras cualidades importantes a destacar

Además de estas cualidades únicas entre las empresas de rent a car de Málaga y provincia, esta empresa cuenta con un buen número de características que también resultan de vital importancia. La primera es que cuentan con una política de cancelación muy flexible, ya que la cancelación es gratuita por si al cliente le surge algún tipo de imprevisto.

También es flexible la política de pagos, ya que ofrecen al cliente la posibilidad de reservar y pagar después sin ningún tipo de complicación o recargo por ello. Además, al no contar con intermediarios que introduzcan comisiones en el precio final el cliente no tiene que tratar con terceros ni pagar un precio más elevado, algo que no ocurre con otras empresas de la zona.

Si a ello le unimos que tienen la mejor tarifa "Todo incluido" del mercado, que no hay que esperar colas en sus oficinas y que el tiempo medio de firma del contrato es de apenas 5 minutos resulta más que evidente por qué esta empresa se ha convertido en un referente en el alquiler de coches en Málaga y provincia.

No resulta sencillo ofrecer un nivel de servicio similar al que ofrece Nizacars y por ello ha adquirido una posición de liderazgo en un sector altamente competitivo en una provincia como la de Málaga con una elevada demanda de este tipo de servicios. Se trata de una apuesta de la compañía por conseguir la máxima satisfacción de sus clientes y por facilitar al turismo una estancia agradable en la Costa del Sol. Nizacars, una empresa malagueña que es un modelo a imitar por empresas de alquiler de coches de toda España.