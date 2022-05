Nuria Rodríguez, candidata de Cs por Málaga: "Hemos estado en momentos mejores, pero me gustan los retos"

El pasado 4 de mayo, la delegada territorial de Turismo de Málaga, Nuria Rodríguez, fue designada cabeza de lista de la candidatura de Ciudadanos por la provincia de Málaga para las próximas elecciones andaluzas, que se celebrarán el 19 de junio. Los afiliados mostraron su apoyo y obtuvo el 76,5% de los votos.

Una gran responsabilidad ya que el partido se encuentra en un "momento difícil", tal y como ella misma reconoce. Las encuestas vaticinan una caída de la formación naranja que podría dejarles sin representación en el Parlamento. Sin embargo, Rodríguez se muestra optimista y está convencida de que conseguirán revertir la situación y "darles la vuelta".

–Ganó holgadamente las primarias, ¿lo esperaba?

–Ni siquiera había pensado en presentarme. Los compañeros me animaron, ya que me decían que era la única cara visible. A pesar de que el partido no atraviesa un momento fácil, hemos estado en otros mejores, a mí me gustan los retos. Además, estoy muy orgullosa de mis compañeros y del trabajo que están haciendo en los diferentes municipios. Por eso, decidí dar el paso, pero de verdad que no creía que iba a ganar. De hecho, cuando llegaron las 20:45 y nadie me había llamado pensé que quizás Teresa Pardo había sido la ganadora, así que me llevé una grata sorpresa cuando me lo dijeron. Aunque es una responsabilidad muy grande, agradezco a todos mis compañeros que han apostado por mí, cuento con el apoyo de todos ellos y estoy muy contenta.

–Habla de momento difícil, ¿cuál es el balance que hace actualmente de su partido en la provincia?

–El balance que hago es positivo porque creo que no hay ningún partido que haya cumplido con sus compromisos. Creo que los ciudadanos de a pie estaban ya muy cansados de que les mintieran en cada campaña. Siento satisfacción por haber entrado en política y haber demostrado que se puede hacer un trabajo útil y cumplir con lo que uno se compromete. Esa es la diferencia que tenemos con el resto. Es verdad que hay marcas más potentes y que la gente se mueve mucho por las marcas, pero insisto en que Ciudadanos ha sido el único partido que ha cumplido con sus compromisos, que ha trabajado y que realmente ha puesto a Málaga y a Andalucía donde merecía.

–¿La salida de Cassá y Maldonado han influido negativamente en la imagen del partido en la provincia?

–Yo creo que no, como en todos los partidos hay gente que entra y sale. Algunos miran por su propio sillón, pero creo que todo ocurre por algo, y las personas que están hoy en el proyecto son las que han creído desde el principio, a quienes les importan los malagueños y los andaluces, y que quieren seguir dejándose la piel para que no volvamos al furgón de cola.

–Como delegada de Turismo, ¿qué opina sobre el proyecto de la torre del puerto?

–Yo creo que tenemos que seguir avanzando y creciendo desde el consenso, y hay que buscar el equilibrio para mantener esa esencia malagueña que no se debe perder. Pero sí es verdad que creo que hasta ahora habíamos vivido de espaldas al puerto. Ahora es momento de seguir creciendo y mejorando. Yo no creo que nos vaya a causar ningún problema, lo que nos puede es ayudar. A los cambios siempre hay miedo, pero hay que pensar que esos cambios vienen a mejorar la ciudad, a crear empleos estables y de calidad, sin por supuesto perjudicar la imagen, que creo que en este caso no lo hace.

–En las elecciones de 2018 Ciudadanos logró en la provincia cuatro parlamentarios y casi el 20% de los votos, las encuestas vaticinan una caída. ¿Cómo afronta esto? ¿Cree que se puede revertir la situación?

–No tengo ninguna duda. Estoy segurísima de que nosotros vamos a darles la vuelta a esas encuestas. Yo les tengo mucho respeto, pero a lo mejor no le han preguntado a la persona indicada y siempre hay mucho voto oculto. Es verdad que otros partidos juegan con la ventaja de que tienen una militancia que los votan pese a que les hayan engañado. Nosotros no nos vamos a venir abajo ni vamos a perder la energía. Estoy segura de que Ciudadanos estará dentro del Parlamento. No nos importa tanto el número de diputados que nos den, lo que queremos es estar ahí y no retroceder. Ha costado muchísimo cambiar esos casi 40 años de un partido gobernando que creía que este era su cortijo.

–Comenta que no le importa el número de diputados, pero Juan Marín ha anunciado que, si solo consiguen un escaño, dimitirá de sus funciones, ¿está de acuerdo con esta postura?

–A mí me gustaría que todos los que desde el primer momento han apostado sigan haciéndolo y que nadie tuviera que abandonar, pero eso son decisiones que cada uno toma y hay que respetarlas. Aún así, no voy a pensar en eso porque creo que vamos a sacar buenos resultados. Hemos trabajado tres años y medio juntos y ha sido un placer. Nos veo dentro en ese equipo de Gobierno.

–¿Cuál es la clave del programa de Ciudadanos en Málaga de cara a las próximas elecciones?

–El programa como tal todavía no lo puedo presentar, estamos recogiendo todavía propuestas. Pero sí puedo decir que no vamos a tener que crear un programa muy distinto al que teníamos. El único partido que puede darle continuidad a su programa es Ciudadanos, porque vamos a seguir cumpliendo lo que vinimos a hacer.

–¿Cuáles han sido los mayores logros de su partido durante esta legislatura?

–Hemos mejorado la sanidad, hoy se habla de un macrohospital en Málaga gracias a que Cs está en el Gobierno. También hemos mejorado la educación con la equiparación salarial de los docentes, casi 19.000 profesionales malagueños se van a beneficiar de esta medida. Hemos blindado las políticas sociales, teníamos 15.000 dependientes en lista de espera, hoy las hemos rebajado. Por estas cosas es tan importante que sigamos en el nuevo equipo de gobierno. Si en solo tres años y media hemos sacado 20 leyes y más de 60 decretos leyes con una pandemia de por medio y ahora con la inflación debido a la guerra, imaginad sin nada de eso.

–¿Ve al PP proclive a pactar con Vox?

–En política todo es posible. Habría que preguntarle a ellos, pero sobre todo habría que preguntarle a los malagueños.

–¿Es vuestro mayor rival en estas elecciones?

–Mi principal rival es la corrupción, que se eliminen políticas sociales y que no se le pongan las herramientas necesarias al sector, que no se les escuche. Yo no considero que ninguno tenga rival, yo no me veo rival de nadie. La gente está cansada de la política arcaica. Nosotros no hemos sido políticos al uso, hemos sido un ciudadano de a pie.

–En una entrevista con El Confidencial, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, confesaba que su carrera política siempre estaría con Cs, ¿usted tampoco se ve en otro partido?

–Qué va, para nada. Yo soy naranjita, además de muy malagueña y muy andaluza. No puedo tirar al vacío todo lo que hemos trabajado. Simplemente por dejarles un futuro mejor a nuestros hijos y a nuestros nietos no podemos abandonar. Ciudadanos tiene que seguir existiendo porque es el único partido de centro-liberal que cumple con sus objetivos.