La ONCE impulsa la creación de 208 puestos de trabajo en 2017

El balance "afianza y refuerza" el compromiso del Grupo Social ONCE con Málaga subrayó Martínez, que confirmó que evidencia la inclusión laboral de las personas con discapacidad que es, "siempre, una apuesta ganadora". El éxito de los datos "es de todos", de los malagueños que apoyan la corporación comprando los productos de la ONCE. Desde sus inicios, la corporación ha centrado su compromiso en el juego responsable y la protección del consumidor. Fue la primera lotería española en contar con los sellos que avalan estos estándares.

Asimismo, en 2017 la ONCE realizó una inversión social de 50,26 millones de euros en la provincia, además de impulsar la creación de 208 nuevos puestos de trabajo, contando en la provincia con un total de 2.334 trabajadores. En el acto de presetación de la memoria de la provincia del 2017, estuvieron presentes Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y José Miguel Luque, director de zona en Málaga. Martínez aseguró que se encuentran "muy orgullosos" de estos resultados, "no son solamente datos sino ilusiones con nombres y apellidos".

Crecimiento de las ventas del 7% hasta los 115 millones

La ONCE consolida así su crecimiento en Málaga. La corporación presentó ayer la memoria de la provincia del 2017, año en el que se vendió 115,48 millones de euros lo que supone un incremento del 7,07% respecto al ejercicio anterior. En Andalucía la corporación sumó un total de 574,80 millones de euros en ventas. De cada euro ingresado por un cupón vendido el 52% se destina a premios, un 35,9% a salarios y gastos de gestión del juego, un 10,7% directamente a inversión social específica destina a personas ciegas o con otra discapacidad y el 1,4% restante es el beneficio o excedente. Asimismo, una de las líneas más importantes de la Fundación ONCE es la formación, según aseguró el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez Fernández durante el acto. Esta es "garantía de competitividad y un elemento clave de desarrollo y profesionalización de los trabajadores, que contribuye al logro de los objetivos y la sostenibilidad de las entidades que conforman el grupo social ONCE. En el ejercicio pasado, se celebraron 71 acciones formativas a través de 195 convocatorias de contenido diferente, con 52.552 asistencias, lo que supuso un total de 404.741 horas de formación recibidas por los trabajadores solo de la ONCE, con una inversión total de 1.463.767 euros.