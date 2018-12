Solidaridad sanitaria con Centroamérica

Basilio Dueñas es el culpable. Este cirujano estaba en Guatemala, operando de forma altruista con una ONG, y decidió acercarse a Quesada, el pueblo que llevaba el mismo nombre que el suyo, en Jaén. Vio aldeas sin centros de salud, sin escuelas, gente viviendo en chozas... “Con un índice de pobreza del 37%, no tenían nada”, recuerda. Cuando volvió a su Quesada jiennense, embarcó a medio pueblo en una organización no gubernamental.

Así nació Quesada Solidaria, una ONG que desde 2002 ha hecho casi 7.000 operaciones altruistas en Centroamérica. Y no sólo eso. Ha construido y equipado un hospital en Nicaragua y ha levantado dos centros de salud en Guatemala. Además, todos los años organiza dos expediciones quirúrgicas –en septiembre y febrero– para intervenir a personas sin recursos.

Dueñas lleva dos décadas operando por altruismo. No sólo en Centroamérica, sino también en los campos de refugiados del Frente Polisario, en el Sáhara. “Lo hago porque es mi obligación dar a los que no tienen de lo que a mí me sobra. Comparto mi buena situación. Yo estoy de este lado del péndulo”, explica.

Quesada Solidaria logró que 36 profesionales –entre cirujanos, anestesistas y enfermeros– se apuntaran en septiembre pasado a la expedición quirúrgica. Entre ellos estaba cirujano cardiovascular Miguel Such. Él había participado hacía tiempo en un viaje solidario a Bolivia, con el grupo de Carlos Vara, y ahora se sumó a la iniciativa de Quesada Solidaria. “Yo voy por pura satisfacción personal. No hay nada más satisfactorio que operar a alguien que si no lo hago, no se puede operar. Es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida como cirujano. Yo voy por lo que disfruto. No por lo que aporto, sino por lo que me aportan”, resume.

El equipo interviene hernias, varices, vesículas, próstatas... En general, patologías benignas, pero invalidantes. “Son personas que viven en las montañas y no tienen ni calmantes”, explica Dueñas. Van a operar al hospital de la Obra Social del Hermano Pedro, en Antigua, y al Corpus Christi, de Patzun. Ambos, en Guatemala. También hacían expediciones quirúrgicas a Nicaragua, pero debido a la inestabilidad política en ese país este destino ha sido temporalmente suprimido.

Unos 400 socios de la ONG trabajan todo el año para que los proyectos sean un éxito

Los 400 socios de Quesada Solidaria trabajan todo el año para que estas campañas quirúrgicas sean un éxito. La ONG ya ha conseguido que el Complejo Hospitalario de Jaén, del SAS, done los medicamentos para las intevenciones del año que viene. Los voluntarios que participan en las iniciativas proceden sobre todo de Andalucía, pero también hay algunos de Galicia. No sólo operan de forma altruista, sino que además contribuyen a afrontar los costes del viaje. Sólo una parte de estos gastos se cubren con las ayudas que conceden las instituciones a la ONG.

Y no van con las manos vacías. “Los hospitales están bien dotados tecnológicamente, pero desde el Betadine hasta las gasas hay que llevarlos desde aquí”, aclara Such. Así que cada voluntario llena la maleta con los 23 kilos que se permiten en la bodega del avión con material quirúrgico y apenas viaja con la ropa imprescindible en el bolso que va en la cabina. Quesada Solidaria también ayuda a un orfanato de 70 niños atendido por las hermanas franciscanas.

La cadena solidaria permite así llevar la asistencia sanitaria a personas que de otra manera no podrían operarse. Los equipos quirúrgicos de diferentes ONG rotan por ambos hospitales y de esa manera cubren la atención durante todo el año. En septiembre, la expedición andaluza hizo unas 400 intervenciones. El grupo salió un sábado de España. El domingo lo destinó a las consultas para preparar las operaciones y los siguientes 10 días, a intervenir a razón de 40 pacientes diarios.

Quesada Solidaria organiza verbenas, mercadillos, galas líricas, loterías y otros eventos para recaudar fondos. Las donaciones se agradecen. Los interesados en apoyar sus proyectos pueden contactar con la ONG a través de su página de Facebook o en dbr@quesadasolidaria.org. Será bienvenida toda colaboración, con los del otro lado del péndulo.