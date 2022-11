Proyecto Sur, la ONG que conectará a Málaga con los países más necesitados para ayudar a los niños

Jaime Fernández Ortiz trabajaba en el mundo de las finanzas hasta que hace 13 años decidió dar un giro radical a su vida. Se fue como voluntario a República Dominicana y Kenia y tras varios años en esa labor fundó la ONG Projects for Children, dedicada a ayudar a la infancia. Durante este tiempo ha ayudado en diferentes países, como Kenia, India, Panamá y otras zonas de Sudamérica y del sur de África. Ahora se encuentra en Ucrania desde el principio de verano ayudando a los que están sufriendo la guerra. Al mismo tiempo, está montando una ONG en Málaga, el Proyecto Sur.

Jaime explica cómo fue el proceso de crear su ONG y su visión sobre la solidaridad de los empresarios, que considera que participan muy poco en el desarrollo comunitario. “Me surgió la inquietud de hacer un proyecto diferente. Los proyectos suelen estar enfocados al beneficiario. Pero los empresarios más allá de poner el dinero y tener voz y voto no se implican demasiado. Yo vengo del mundo empresarial y quiero que puedan ayudar de forma activa, no solo poniendo dinero”. La implicación en el proyecto repercute en el dinero que invierten. “Hablando con empresarios norteamericanos me doy cuenta de que cuanto más les implicas, más quieren participar y más dinero quieren poner. Dan más dinero porque están mas motivados. Yo quiero que sepan que su dinero se está usando eficientemente”.

PROYECTO SUR

El principal proyecto en el que trabaja actualmente es fundar una nueva ONG en Málaga durante el próximo año, cuando tiene planeado afianzar relaciones con las instituciones malagueñas. ¿Por qué Málaga? “A nivel económico y emprendedor, en los últimos 10 años Málaga es la referencia de Andalucía. No solo en construcción y turismo. Málaga se ha convertido en un centro de startups y empresas. Todas esas empresas necesitan ayudar y una parte de responsabilidad social”

Todos sus proyectos siempre han ido vinculados con el sur, Sudamérica, África y en Málaga quiere seguir esta dinámica. “El tema del sur me motivó, que fuese el mismo sur el que ayude al sur. Estamos acostumbrados a que los países del norte más ricos ayuden a los pobres. Yo tengo familia en Sevilla, Málaga y Huelva y son los que siempre me han ayudado. Cuando hay un problema, los que siempre me ayudan son los de Extremadura y Andalucía, los que tienen vidas más complicadas. Los que tienen vidas mucho más cómodas no están tan abiertos a ayudar”.

“La gente que tiene más sensibilidad con los problemas y saben lo que es pasarlo mal son los que ayudan más. Las comunidades más solidarias que no permiten que su vecino se quede sin comer son las más humildes. Málaga y Andalucía tienen esa sensibilidad, siempre están en todos los proyectos solidarios”. Con este proyecto se busca quiere reivindicar el sur. “El norte siempre lo ha tenido más fácil. Vamos a demostrar que las empresas del sur pueden montar proyectos serios. No todo tiene que venir siempre de Madrid o Barcelona”.

Senegal es uno de los países que están valorando para ayudar en el Proyecto Sur por su relación directa con España a nivel comercial, empresarial y de instituciones. “Veo una lógica directa a nivel social. Igual no emigrarían si le ayudásemos allí. Pero ayudar no es montar un pozo, es un montar una escuela, un hospital, una empresa y enseñarles cómo funcionan”. Una de las claves del Proyecto Sur es la bilateralidad. “Va a sonar chocante, pero la gente de Senegal también puede ayudar a los españoles. Si pensamos lo contrario además de altivos seríamos tontos”. Jaime basa esta idea en cómo le ha cambiado visitar países tan humildes. “Los países donde he ido son donde mejor me han tratado y me han hecho mejor persona. Hace 15 años era un financiero de banco soberbio y chulito. Estos lugares me han hecho mejor persona, con mis defectos que aún tengo. Es importante el dinero, pero también los valores, y en eso nos podemos beneficiar”.

VIVENCIA EN UCRANIA

Todos sus proyectos van hacia el sur… Con una excepción: Ucrania, para la que tienen un fondo de emergencia. Irene Martes Sánchez, la coordinadora del Proyecto de Refugiados, es la persona de su ONG que lleva en Ucrania desde el principio de la guerra sin interrupción. Irene está realizando una "extraordinaria labor y es la cara amable” de la ONG, comenta Jaime. Actualmente se encuentran ambos en el control de derechos de infancia en Komarno, un pueblo en la zona del Leópolis. Jaime explica qué le mueve para estar allí y en el resto de países que visita. “Si los que estamos más preparados, con mayor formación, más energía y más valores no ayudamos, ¿quién lo va a hacer?”, se pregunta Jaime. “Si creemos que es injusto lo que se está haciendo hay que ayudar”. Además, le mueve su afinidad por los niños. “Me gusta la infancia porque son muy transparentes”.

Aunque la población ha normalizado las alarmas antibombas, que suenan a diario, los niños siguen siendo muy vulnerables. “Los niños si no ven a sus padres se ponen muy nerviosos. La ayuda emocional y psicológica que necesitarán a medio y largo plazo será brutal”. La educación se sigue impartiendo virtualmente, lo que dificulta a muchos niños el acceso a las clases. “Los niños no pueden perder tres o cuatro años de vida académica entre el Covid y la guerra”.

Una de las realidades silenciadas de la guerra, asegura, es que han desaparecido muchísimos niños. “Muchos taxistas y conductores de todas partes han querido ayudar y llevar a familias, pero no hay un control, hay bellísimas personas que quieren ayudar, pero para el que tiene redes de prostitución y trata de blancas esto es como venir a un centro comercial”, lamenta Jaime.

Los ucranianos respetan y agradecen enormemente la labor de los voluntarios de la ONG. “He encontrado mucha gratitud. Cuando alguna señora me da un abrazo a mí se me caen las lágrimas. No hace falta que les llevemos nada. Con animarlos y darles voz ya están contentos”.

Jaime explica cómo está viviendo su estancia en Komarno. “La primera vez que sonó lo alarma me acojoné, luego te acostumbras. Los bombardeos ahora están en la otra zona”. Una constante también son los cortes de electricidad y agua, además del frío. “Cuando llegue el frío fuerte habrá que elegir entre comer o no pasar frio”. Su familia lo vive con preocupación, pero él transmite tranquilidad y humor. Los refugios donde pasan varias horas están muy preparados, son bares, con cervezas, pizzerías, incluso con una televisión. “Puedo estar aquí dentro hasta después del Mundial de Fútbol”, bromea Jaime. “Hay aquí un pub irlandés donde me tomo una cerveza, me veo un partido de fútbol y durante dos horas desconecto para luego estar con más energía para ayudar”. “Para Navidad quiero volver a Madrid con mi familia”, concluye.