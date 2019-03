Once partidos concurren a las elecciones generales del 28 de abril por la provincia de Málaga

La pugna electoral anunciada para el próximo 28 de abril, con once escaños en el Congreso de los Diputados en juego, tendrá finalmente un total de once contendientes. Tantos como partidos concurrirán a los comicios nacionales por la provincia de Málaga, según los datos publicados este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A los once sillones en la Cámara Baja hay que sumar los tres correspondientes al Senado.

Las formaciones que finalmente han formalizado sus candidaturas son Ciudadanos, PSOE, Por un Mundo Más Justo (PUM+J), Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), Partido Popular, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), Vox, Andalucía por Sí (AxSI), Unidas Podemos y Recortes Cero-Grupo Verde.

Del total, en ocho los cabezas de lista son hombres: Guillermo Díaz (Cs), Ignacio López (PSOE), Marco Osorio (PUM+J), Pablo Montesinos (PP), Antonio Jiménez (PCPE), Juan Manuel Fernández (PCPA), Justo Aliseda (AxSI) y Alberto Garzón (Unidas Podemos). Mientras que en las otras tres las número uno son mujeres: Eva Ramos (Pacma), Patricia Rueda (Vox) y María Hita (Recortes Cero).

Destaca la renovación que los grandes partidos realizan en sus cabezas de cartel. Muestra de ello es que ninguno de los números uno son los mismos que ya concurrieron en las nacionales de junio de 2016.En el caso del Senado, el BOE cita once candidaturas pero dos de ellas no presentan candidatos asociados: PCTE y PUM+J. Otros, como el PCPA y AxSI sólo citan a un cabeza de lista y no a tres como el resto de formaciones políticas que buscarán obtener el mayor número de actas en las elecciones del 28 de abril.

En los comicios celebrados en 2016, los partidos que lograron representación por Málaga fueron el PP, con cuatro diputados (entre ellos Celia Villalobos, que anunció semanas atrás su decisión de abandonar la política); el PSOE, con tres; Ciudadanos, con dos, y Unidos Podemos, con dos.

En el caso del Senado, fueron designados por los votantes tres senadores: tres de ellos del PP, con Ángeles Muñoz, Joaquín Ramírez y Manuel Marmolejo (los mismos que lideran la candidatura del PP a los próximos comicios), y otro del PSOE, con Antonio Morales. En esta ocasión, la lista socialista por Málaga a la Cámara Alta están encabezada por Miguel Ángel Heredia, quien ha repetido en las últimas elecciones como integrante de la candidatura al Congreso.