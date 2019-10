Contratados 10 profesionales para Oncología y Nefrología del Materno

Padres, profesionales y sindicatos llevaban varios días pidiendo sin éxito más contratos ante la falta de personal en Oncología y Nefrología Infantil del Materno. Apenas horas después de que Málaga Hoy se hiciera eco de esas demandas y publicara esas carencias, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) abrió el grifo para contratar a 10 profesionales.

El hospital informó que este viernes, el SAS autorizó “tal como estaba previsto”, la contratación para el área de Oncología Infantil de cinco enfermeras, tres técnicos en cuidados (auxiliares) y un pediatra oncológico, cuyo contrato “iba a concluir”. El centro sanitario sostiene que por lo tanto en esta especialidad “la plantilla está al 100%” y “adecuada a las necesidades de la planta”.

Pese este anuncio, la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Málaga (Aspanoma) ha decidido mantener la sentada en las escalinatas del Materno que ha convocado la organización para los próximos lunes y martes a las 11:00 y miércoles a las 17:00.

“Esto no es una guerra con el hospital . Pero se necesitan contratos estables por el bien de los profesionales y de los niños”, argumentó Marisa Jiménez, miembro de la junta directiva de Aspanoma, que aseguró que el contrato para el facultativo es por un mes. “Es un parche. Yo debería preocuparme por mi hija y no perder una mañana en el hospital para que se hagan contratos”, protestó.

También el presidente de la asociación, Juan Manuel Salas, criticó la falta de personal y de estabilidad en el área de Oncología Infantil. Señaló que este viernes sólo había dos facultativos para llevar “consultas, planta y hospital de día”. Y eso, insistió, porque la profesional que salió de guardia a las 8:00, se quedó durante la mañana para atender a los niños.

“Esto no es un resfriado, sino cáncer. Los doctores tienen que estar al 100% y tener estabilidad, no puede haber cambios. Llevamos cinco o seis meses pidiéndolo. Nos lo han prometido muchas veces y al final no cumplen. Ahora se quieren poner las pilas corriendo”, comentó. Dijo además que mantendrán las sentadas en las escalinatas del Materno hasta que no haya cuatro facultativos en el Servicio.

Los padres explican que llevan varios meses teniendo reuniones con responsables sanitarios sin que el área cuente con los cuatro médicos por lo que, pese al anuncio de las contrataciones, ratifican su protesta de la próxima semana.

El hospital también informó que ha contratado a un nefrólogo infantil. Una decisión que se producía después de que UGT denunciara que Nefrología Infantil se había quedado con una sola especialista, luego de que la otra profesional que trabajaba en el área se diera de baja por riesgo en el embarazo y no fuera sustituida. Esa merma dejó a una única facultativa al frente de la especialidad y motivó la suspensión de casi 300 citas, ya que ésta debía concentrarse en la atención de los casos urgentes.