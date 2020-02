Sed de 'outlet' en Málaga

"¿Es gratis?", pregunta una turista francesa a Margaux (22 años), que le tiende una botella. "Cortesía de McArthurGlen", responde la azafata. Es una de las muchas turistas que pasean con alguna bolsa por el outlet. "¿Pero ha abierto hoy? No lo sabía, he venido a Plaza Mayor y he visitado esta parte", nos cuenta la turista, que se sorprende al ver cámaras y periodistas en el centro.

En cada una de las entradas personal del outlet atiende a los que están más perdidos, "nos preguntan dónde están las tiendas, qué tiendas están abiertas o cómo llegar al parking, hoy es un poco más lío, la gente está un poco perdida", nos cuenta Iván con una tablet en la mano desde la que registra a los usuarios y les da una tarjeta con la que les hacen un 10% extra y que podrán utilizar todo el mes. En otro de los puntos donde las hacen una decena de personas hacen cola.

Todavía se puede ver a algún operario solucionando algún problema en la puerta de una tienda o dando algún último retoque. En Álvaro Moreno, una de las tiendas con más afluencia ofrecen jamón a la entrada y cerveza en el interior. Cristina espera fuera sentada con varias bolsas, "teníamos ganas de venir, estábamos esperando desde Navidad a que abriese, no había nada así en Málaga y han abierto muchas tiendas que no teníamos", comenta la joven malagueña.

Trini, encargada de Charanga, esperaba más gente: "Es verdad que hay muy buen ambiente, pero esperaba más clientes nacionales, esperamos mucha más gente este fin de semana". En cuanto al perfil de cliente que buscan lo tiene muy claro: "Queremos atraer al turista árabe o ruso de Marbella y Sotogrande. También mucho turista nacional de Córdoba o Granada que vengan a comprar aquí, es más ayer fletaron un autobús desde Granada porque pensaban que abríamos ayer".

Sonia, dependienta de otra de las tiendas, nos cuenta que el perfil de los compradores es mayoritariamente extranjero, "se nota que había mucha expectación, la gente ha venido y están comprando.Además han contratado a mucha gente, imagino que habrá firmas que hayan traído personal de otras tiendas, pero aquí somos todos nuevos".

Fuera de las tiendas, los visitantes hacen fotos, graban el espectáculo de la fuente o contándole al palo selfie cómo está siendo su experiencia. En el punto de información turistas consultan los vuelos que salen de Málaga o la hora a la que sale el cercanías mientras una empleada les ofrece algo de fruta. Un fotógrafo de McArthurGlen hace fotos a unos visitantes que salen de una de las tiendas de lujo, la promotora les da indicaciones en inglés.

De vuelta en Plaza Mayor las calles están mucho más vacías. Las tiendas no tienen jamón ni djs amenizando la mañana, nadie reparte agua y la afluencia es "la de una mañana de jueves normal", nos cuenta Álvaro, encargado de una de las tiendas, "esperamos que este fin de semana también haya más visitantes. A largo plazo también será positivo para nosotros".