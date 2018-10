El PP acusa a la Junta de no pagar en Málaga las ayuda al alquiler de la convocatoria de 2017

La vicesecretaria de Acción Social del PP de Málaga, Ruth Sarabia, criticó ayer que ni una sola familia malagueña ha cobrado aún las ayudas al alquiler solicitadas a la Junta de Andalucía en la convocatoria de 2017. Así, señaló que el Gobierno andaluz "lleva al engaño a las familias, jóvenes y desempleados que contaban dentro de su presupuesto con este aporte económico de unos 200 euros mensuales". La Administración autonómica sacó el verano del pasado año la orden de ayudas al alquiler para familias y colectivos en riesgo de exclusión social o con necesidades en Andalucía, dotándola de 15 millones de euros que podían ser complementados con tres millones más. Sin embargo, según la popular, "más de un año después, aún no han percibido nada pese a tener una necesidad real".

Sarabia, que indicó que otras provincias andaluzas sí han comenzado a percibir estas ayudas, lamentado que de los 15 millones presupuestados "no se haya ejecutado ni el 50%, ya que la Junta apenas ha invertido siete millones". Respecto a 2018, la dirigente popular informó de que "este verano ha vuelto a salir la orden relativa a estas ayudas con más retraso aún que el pasado año", si bien advirtió de que "de momento no se ha publicado la convocatoria para que las familias lo soliciten". "Poco tiempo va a tener el Gobierno de Susana Díaz para ejecutarla este mismo año, cuando aún no ha abonado las ayudas concedidas en 2017", insistió.

En este sentido, reivindicó "el papel de los ayuntamientos que, sin contar con las competencias en vivienda, que son exclusivas de la comunidad autónoma, salen al rescate de las familias, jóvenes o mayores con una renta mínima que necesitan urgentemente este apoyo para poder pagar el alquiler".