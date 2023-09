El PP de Málaga critica el "feminismo de boquilla" del Gobierno central al no invertir en la Solheim Cup

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este martes que el Gobierno central no financie la Solheim Cup, la máxima competición del golf femenino por equipos, que se celebrará a finales de mes en Casares.

Carmona ha aseverado que, "con gestos como este, el Gobierno vuelve a demostrar que ejerce un feminismo de boquilla, al tramitar tarde y mal la ayuda para esta competición femenina de alto nivel frente a los 50 millones de euros ya comprometidos para la Ryder masculina, que podría celebrarse en Cataluña en 2031".

"No vamos a incidir en la Ley del 'sólo sí es sí', de la que hoy hemos conocido el beneficio a uno de los miembros de La Manada y que todavía no cuenta con la dimisión de la ministra de Igualdad ni de nadie de este Ejecutivo", ha añadido, señalando que "fuera de cualquier crítica política, el PSOE tendrá que explicar este agravio comparativo y si es así como piensa apoyar al deporte femenino".

El secretario general de los populares malagueños ha puesto entonces en valor que "el evento ha recibido un apoyo de más de nueve millones de euros de las administraciones gobernadas por el PP, como la Junta de Andalucía, la Diputación o los ayuntamientos de Marbella y Benahavís, frente a un Gobierno que no ha aportado ni un solo euro", ha apostillado.

De este modo, ha preguntado al Gobierno de España "por qué la Solheim Cup no y la Ryder sí, por qué un evento deportivo femenino no y uno masculino sí", censurando "este feminismo de boquilla del PSOE, del que también pediremos explicaciones en las distintas instituciones sobre por qué no se ha apoyado a este evento deportivo de primer nivel y sí se ha comprometido el apoyo a otro evento masculino", ha concluido.