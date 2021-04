El PP de Málaga pide medios para que no se produzcan "retrasos" en cobros de prestaciones por desempleo y ERTE

Más información Parados y trabajadores en ERTE reciben en Málaga 1.345 millones del Gobierno desde el inicio de la pandemia

El PP en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno en relación con los "retrasos" en el cobro de prestaciones por desempleo y ERTE.

En concreto, en la iniciativa piden al Gobierno que dote de los medios humanos y materiales necesarios "con carácter permanente" al Servicio Público de Empleo Estatal "para posibilitar una descongestión en la tramitación de prestaciones a personas desempleadas y garantizar que no se producirán retrasos en los cobros, terminando así con un problema que, aunque ha salido a la luz a consecuencia del ciberataque sufrido por las oficinas del SEPE, se había convertido ya en un mal endémico de este servicio público".

De igual modo, instan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que modifique el criterio recientemente adoptado por el que los ingresos obtenidos por los ERTE se consideran rendimientos del trabajo a efectos de computar como segundo pagador.

En el texto de la moción, el PP recuerda que la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19 "ha tenido dramáticas consecuencias en materia económica y, con ello, laboral". Así, señalan que pese a que el pasado mes de marzo dio "un leve respiro, lo cierto es que el primer año de pandemia nos deja 401.328 parados más, a los que hay que sumar aquellas personas que están incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo --a finales de marzo había 743.628 personas acogidas a ERTE--".

En este sentido, señalan que esta situación ha repercutido "innegablemente" en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cuya plantilla lleva ya más de un año "desbordada" como consecuencia de la gestión del pago de estas prestaciones.

Un ciberataque que afectó a 700 oficinas del SEPE

A ello, aseguran, "se suma el ciberataque recibido por este organismo el pasado 9 de marzo, cometido a través de un virus 'ransomware' que ha mantenido durante más de una semana inoperativos los ordenadores de las oficinas del SEPE y ha obligado a sus trabajadores a recibir las solicitudes a mano, pero sin poder tramitarlas en esos días".

"Más de 700 oficinas del SEPE en todo el país se vieron afectadas por este ciberataque y, aunque desde el Ministerio de Trabajo aseguran que este incidente no ha tenido consecuencias para la ciudadanía, lo cierto es que tanto los usuarios como los sindicatos alertan de retrasos en los cobros del paro y de los ERTE", han advertido.

En este sentido, han precisado que muchos vecinos explican que no han cobrado aún la mensualidad del ERTE de abril y apuntan a que desde el SEPE "se les ha reconocido que no iban a cobrar en tiempo y forma". "Mientras se retrasan los cobros, el abono de hipotecas y otros gastos comprometidos no espera y las familias deben hacer frente a ellos", han señalado.

Asimismo, en la moción, el PP precisa que al contrario que el Gobierno, los sindicatos sí ponen cifras y sitúan "entre 100.000 y 150.000 el número de personas a las que están afectando los retrasos en el pago de desempleo y ERTE; además, añaden que este retraso afecta sobre todo a las provincias con más densidad de población, en las que este parón a consecuencia del ciberataque se suma a la congestión del sistema que ya había a consecuencia de la pandemia, y entre esas provincias está Málaga".

A juicio de los 'populares', "esta situación, por tanto, no ha venido más que a evidenciar la carga de trabajo de este organismo y la escasez de personal con la que cuenta".

En este sentido, además, han recordado, el Gobierno anunció que pondría en marcha un plan de choque "pero no lo ha llevado a cabo y se ha limitado a ofrecer la posibilidad a sus trabajadores de realizar horas extra para ir desatascando el colapso".

Por ello, los sindicatos exigen una oferta de empleo público extraordinaria y específica, inversión en la renovación de aplicaciones informáticas dada su obsolescencia, así como cuantas medidas estructurales puedan adoptarse para evitar que esta situación pueda volverse a repetir, ya que los retrasos en el pago de desempleo y ERTE condenan a muchas familias a no poder llegar a fin de mes.

Por otro lado, han añadido que, además, "al retraso en el cobro de estas prestaciones, se suma el hecho de que quienes están incluidos en un ERTE están obligados a realizar declaración de la renta a raíz de que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) haya pasado a considerar este año al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) como segundo pagador para quienes hayan cobrado por parte de ellos, o en conjunto con segundo y restantes pagadores, más de 1.500 euros".

"Considerar las prestaciones por ERTE como ingresos de un segundo pagador ha propiciado que numerosos contribuyentes que en circunstancias normales no están obligados a presentar declaración por no superar el límite de los 22.000 euros anuales establecido, sí vayan a tener que hacerlo en esta ocasión porque además ese límite se ha rebajado también este año 14.000 euros", han recordado.

A juicio del PP en el Ayuntamiento, "los cambios de criterio adoptados por la AEAT parecen, cuanto menos, inoportunos por el momento en el que se adoptan, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan miles de familias".

Por ello, según señalan en la moción, piden al Gobierno "que evite que se penalice a quienes peor lo están pasando a consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia".