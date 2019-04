El PP sigue en caída libre en Málaga capital a un mes de las municipales

El Partido Popular sigue en caída libre en Málaga capital a menos de un mes para las municipales del 26 de mayo. Una plaza históricamente favorable a los intereses de los populares se revuelve, al punto de censurar de manera contundente a la formación presidida por Pablo Casado. La penalización en las urnas tiene una realidad numérica fehaciente: más de 43.000 votos menos que en las elecciones generales de junio de 2016.

Los populares no sólo no son la elección preferida por los votantes, tampoco son los segundos. Les pasa por el ala derecha Ciudadanos, que se consolida como alternativa en el feudo urbano, estando por delante de ellos en cinco de los once distritos electorales. Los datos constatan un trasvase significativo de votantes del PP a Vox, que logra 41.000 papeletas, 45 veces más que en las generales anteriores.

La fotografía da continuidad a lo ocurrido en las autonómicas del 2 de diciembre, cuando el PP se dejó 21.000 apoyos. El apoyo al PSOE ha sido mayoritario, con casi 93.000 votos, 23.973 más. Y ello queda plasmado en los ocho barrios malagueños en los que emerge con la opción elegida, justo todo lo contrario a lo sucedido en junio de 2016. La candidatura encabezada por Pablo Montesinos (PP), por el contrario, solo se mantiene como la opción preferida en Este, Centro y La Merced.

Pero incluso en estos espacios urbanos, la merma de apoyos es considerable. En la zona Este, donde los votantes mantienen su perfil conservador, los populares se dejan más de 8.000 votos, con casi 23 puntos menos que en junio de 2016. Incluso, se da el caso, como ocurre en Ronda Intermedia-Campanillas, en que el partido de De la Torre es superado por Vox.