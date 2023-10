El PP reúne a unas 20.000 personas en Málaga para protestar contra la amnistía

El calor ha dado este domingo una tregua a las miles de personas que se han concentrado en calle Larios, aledaños y la plaza de la Constitución -donde no cabía un alfiler-. El motivo, protestar contra la amnistía. Según fuentes de la organización, unos 20.000 manifestantes -en torno a 12.000 de acuerdo con las estimaciones policiales- han salido a las calles portando, en su mayoría banderas de España, solo un día después de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendiera abiertamente esta medida.

"En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre los españoles, defiendo la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos". No cabe duda de que estas declaraciones del secretario general del PSOE ante los miembros del comité federal de su partido han enfadado y crispado los ánimos de la derecha, que no han perdido la oportunidad de mostrarse en contra de perdonar a los independentistas catalanes por los delitos cometidos. La imagen era de abarrotamiento.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha dejado pasar la oportunidad de asistir a unos de los principales feudos del partido, donde el PP ostenta la Alcaldía desde hace 28 años;también gobierna 47 ayuntamientos tras los últimos comicios, 40 de ellos por mayoría absoluta. El líder de los populares ha estado arropado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha asegurado que esta región será "el dique de contención de la deriva (de Sánchez), de acabar con la igualdad, del intento de romper nuestro marco constitucional y estatuario".

Asimismo, ha destacado que los andaluces "tienen motivos para no ser indiferentes ante esta situación" porque no quieren romper los lazos con Cataluña y porque esos acuerdos "son una traición al 28-F", día en que se votó la autonomía andaluza. Aunque ha asegurado que la respuesta de la comunidad será "educada" y "cívica", también será "contundente" al tiempo que ha avisado de que no dejará "pasar ni una ante ceder privilegios a los privilegiados", ni se permitirá la desigualdad y que "den más a uno para que los de siempre tengamos menos".

El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, también ha subido a la tribuna de los oradores. Ante la multitud, ha considerado que España vive momentos "muy críticos", por lo que ha considerado necesarios actos como los celebrados este domingo para que "quede clara la postura de la gran mayoría de los españoles, que estamos con nuestra Constitución y no con aquellos que van a debilitar la Constitución, el prestigio de España y nuestra democracia". En esta línea, ha defendido un país "cohesionado"; no uno "insolidario y desigual como algunos a cambio de votos para ser presidente están dispuestos a conceder", ha arremetido contra Sánchez.

Paralelamente, en la capital española, la derecha capitaneada por Vox ha reunido también a un buen puñado de gente con el mismo fin. El líder del partido, Santiago Abascal, ha advertido a Sánchez, al que ha tildado de "autócrata", sobre "las consecuencias de dar por rotas la Constitución, las leyes y la igualdad de los españoles" si se aprueba una amnistía. "Que (Carles) Puigdemont le prepare la habitación de invitados en Waterloo", ha dicho.

Sin embargo, las movilizaciones de la Constitución y de Colón -plaza en Madrid donde ha tenido lugar la otra protesta- no han sido las únicas. Tras el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio, numerosas han sido las concentraciones en diferentes ciudades españolas, como Barcelona, Logroño y Santander, entre otras, para posicionarse contra la amnistía. De hecho, los populares ya reunieron el 24 de septiembre a unas 40.000 persona, según la Delegación del Gobierno.