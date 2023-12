El PP marca plazos al Gobierno para mejorar la movilidad en Málaga "tras cinco años de abandono"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que "la provincia no puede permitirse cuatro años más sin que el Gobierno ejecute inversiones en materia de movilidad", ya que, ha dicho, "la problemática es bastante importante y hay varios frentes abiertos"; por lo que ha anunciado que la formación provincial marcará plazos al Ejecutivo de Pedro Sánchez "tras cinco años de abandono".

Junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, en el marco de la comida de navidad de la formación provincial, Navarro ha subrayado que "no vamos a permitir que el PSOE siga sin asumir sus competencias o que anuncie proyectos que luego se eternizan y acaban bloqueados durante años; en esto son expertos los socialistas", punto en el que ha hecho alusión al acceso norte al aeropuerto o al desdoblamiento de los accesos hacia Alhaurín de la Torre, "que finalmente ejecutará la Junta de Andalucía".

La dirigente 'popular' ha destacado que "Málaga necesita una respuesta inminente del Gobierno para poner fin a los atascos y mejorar la movilidad en zonas clave, como los accesos a la capital desde la zona Este de la provincia; así como entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, otro punto negro por el colapso de tráfico".

En el último trimestre del año, ha explicado Navarro, "los alcaldes del PP de municipios del área metropolitana han exigido al Gobierno actuaciones en materia de movilidad a través de un manifiesto, toda vez que Francisco de la Torre -regidor de la capital malagueña- impulsó un foro de trabajo con regidores de cualquier signo político y también con presencia de la Diputación y el Gobierno andaluz para abordar soluciones".

Además, ha proseguido, "la campaña impulsada por el PP para reclamar ese tercer carril desde Vélez-Málaga hasta El Palo también ha servido para que el Gobierno mueva ficha, pero no es suficiente, ya que mientras se definen esos estudios previos deben implementarse medidas transitorias o de emergencia que alivien el tráfico a corto plazo, ya que los tiempos planteados por el Ejecutivo nos sitúan en el horizonte de 2028 ó 2029".

Al respecto, Navarro ha señalado que "existen diferentes posibilidades que, sin ser definitivas, el Gobierno puede adoptar para mejorar la calidad de vida de los malagueños que cada día sufren los atascos, sin olvidarnos del sector del transporte u otros proveedores a quienes estas caravanas les cuesta dinero".

Por ello, ha instado al Ejecutivo a que, "a lo largo del primer semestre de 2024, estudie alternativas para acabar con los grandes puntos negros en los que se han convertido el túnel de San José y los accesos de la autovía a El Palo, Cerrado de Calderón o El Limonar"."Málaga no puede esperar a un estudio previo que no estará antes de verano de 2025 para plantear posibles soluciones al colapso de tráfico, máxime cuando ya acumula cinco años de inmovilismo inversor por parte de Sánchez", ha manifestado. "No queremos gestos ni anuncios electoralistas, exigimos que se ejecuten inversiones, tal y como se han firmado en otras regiones, mientras que el Ejecutivo mantiene el contador a cero en la provincia", ha insistido.

La presidenta del PP malagueño ha reclamado, igualmente, "inversiones para las dos líneas de Cercanías de Málaga, una de las provincias de toda España que mayor crecimiento poblacional está registrando" y ha criticado que "la falta de mantenimiento y de presupuesto está lastrando la imagen de nuestra red ferroviaria por las continuas averías, retrasos, cancelaciones y colapsos que, en momentos puntuales, ponen en riesgo la seguridad de malagueños y visitantes".

"En cinco años el Gobierno ha dejado morir el Cercanías, mientras anuncia inversiones y nuevos tramos en otras comunidades por mero interés partidista", ha lamentado, recordando que "Renfe no contempla reforzar el servicio en Navidad, como tampoco hizo en Feria, no haciendo frente al aumento natural de la demanda, que sí atendió en las Fallas de Valencia o la Semana Grande de Bilbao".

En este sentido, Navarro ha exigido "un funcionamiento óptimo de la red provincial de Cercanías, un refuerzo que haga frente a la demanda real y también una planificación para extender el tren hasta puntos estratégicos como el Parte Tecnológico", marco en el que ha incidido en que el acuerdo con ERC contempla la cesión de Rodalíes y un plan de financiación de 6.300 millones de euros para el Cercanías catalán.

Respecto al AVE que une la capital de la Costa del Sol con Madrid, la dirigente del PP ha señalado que "este servicio de excelencia ha dejado de serlo por las continuas averías y retrasos, con el consecuente perjuicio para la imagen de Málaga no sólo como destino turístico, sino también como ciudad emprendedora y de negocios".

Sobre el tren de la costa, Navarro ha pedido al nuevo ministro de Transportes que "recapacite", después de que dirigentes socialistas desecharan recientemente el proyecto, reivindicando que "el Gobierno no puede darle la espalda a la necesidad latente de vertebración que tiene la Costa del Sol, no sólo en la parte occidental, sino también en la oriental".

"El ministro del PP Íñigo de la Serna dejó planteadas y estudiadas dos alternativas de trazado, avanzando en los estudios geotécnicos y dotando de presupuesto el Documento Inicial Ambiental", ha explicado, criticando que "cuando Sánchez llegó al Gobierno metió todo ese trabajo técnico en el cajón, paralizando cualquier avance".

Además, la presidenta 'popular' ha reclamado mejoras en la conexión ferroviaria de Ronda y el avance de la línea 2 de Cercanías, que conecta la capital malagueña con el Guadalhorce; insistiendo en que "las mejoras en materia de movilidad deben ser inminentes en todo el área metropolitana de Málaga, entendiendo ésta desde la capital y la franja litoral oriental y occidental hasta el Guadalhorce y Antequera".

Bendodo al PSOE de Málaga: "El PP no ha tocado techo aún"

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha reivindicado que la formación provincial "es sinónimo de moderación y de trabajo, de servicio público y de gestión", señalando que "juntos remamos en una única dirección, la del progreso, el desarrollo y el bienestar de los malagueños".

Así, ha criticado que Sánchez y sus ministros llevan cinco años sin invertir absolutamente nada en Málaga y en Andalucía, instando a los alcaldes y dirigentes 'populares' a "no dejar pasar ni uno solo de los agravios que se están cometiendo con esta tierra".

"Son la Junta, la Diputación y los ayuntamientos los que están invirtiendo, ejecutando y planificando obras contra la sequía", ha afirmado Bendodo, lamentando igualmente la falta de inversiones por parte del Gobierno en materia de movilidad, así como el abandono del Cercanías y el AVE o la ausencia de un plan para estabilizar las playas.

"Al PSOE no le interesa nada Málaga ni su avance, no quiere que siga despuntando y brillando en toda España", ha dicho Bendodo, quien ha ironizado apuntando que esto ocurre "hasta el punto de que el secretario general del PSOE malagueño -Daniel Pérez- prefiere las luces de Vigo". Ha reprochado que "lo que sí le interesa al PSOE es seguir recaudando impuestos, después de que la recaudación fiscal haya crecido en Málaga hasta un 70% desde que Sánchez es presidente".

Por todo ello, Bendodo ha advertido a los socialistas de la provincia de que "el PP no ha tocado techo aún, cuando gobierna en 48 municipios y al 90% de los malagueños", alegando que, por tanto, el PSOE "tampoco ha tocado fondo en la provincia".