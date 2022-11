El PP se queda solo con la torre del puerto de Málaga

La torre del puerto de Málaga sigue acumulando detractores en sus filas. La última, Noelia Losada, deja al PP solo en el Ayuntamiento remando a favor del proyecto. La edil de Ciudadanos, que sostiene el gobierno de Francisco de la Torre con su voto, aseguró que si fuese por ella, "me gustaría que se cayese el proyecto en cualquier punto del proceso", en una intervención el programa Málaga a Examen de Canal Málaga.

Esto no implica que la edil vaya a votar en contra de la modificación del Plan Especial del Puerto para permitir la construcción del rascacielos cuando llegue al Pleno, ya que "es un proyecto de largo alcance y no puede ser que por el gusto particular de un concejal" se torpedee. Además, ha abogado por dar "seguridad jurídica" no sólo entorno a este proyecto, si no a todos los ciudadanos. "Cs siempre ha estado en la gestión y en el debate serio".

Antes, a la lista de detractores, pese a que el alcalde asegurase que nadie del Gobierno le había mostrado su rechazo al proyecto, se unió Lilith Verstrynge, la secretaría de Estado para la Agenda 2030. La misma en una entrevista con Málaga Hoy aseguró que Podemos se opondrá frontalmente a la construcción del rascacielos en Consejo de Ministros, idea que ya había deslizado el portavoz de Unidas Podemos en la capital, Nicolás Sguiglia.

También se opuso frontalmente el pasado mes de julio el PSOE de la ciudad, encabezado por Dani Pérez, después de años de perfil ante el proyecto. "No estamos en contra del proyecto, pero no lo queremos ahí", ha defendido en múltiples ocasiones el portavoz socialista.

En declaraciones a este medio, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, señaló que si cuando se inició el proyecto era "necesario económicamente ya no lo es" porque el Puerto de Málaga ha diversificado sus ingresos.