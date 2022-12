El PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga la limpieza "urgente" de alcantarillas para evitar inundaciones

El episodio de fuertes lluvias en toda la provincia de Málaga, especialmente este pasado viernes con registros de hasta 36 litros por metro cuadrado en tan sólo una hora en la Málaga capital, han puesto a prueba la capacidad de evacuación de pluviales en la ciudad. Para los socialistas, el Ayuntamiento "no debe esperar ni un día más para activar el protocolo de limpieza del alcantarillado, porque la ciudad está seriamente comprometida frente a fuertes precipitaciones, no está preparada para evacuar tanta agua ya que el alcantarillado está sucio".

Así lo ha manifestado el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, tras analizar la situación junto a la viceportavoz y responsable de Sostenibilidad Ambiental en el grupo, Begoña Medina. El líder socialista ha recordado que "el PSOE arrancó al Ayuntamiento de Málaga el compromiso de poner en marcha un plan integral para intensificar la limpieza del alcantarillado y favorecer la correcta canalización". Sucedió durante la última comisión de medio ambiente y la moción del PSOE, defendida por Medina, se aporbó por unanimidad.

"Hoy, casi un mes después, no se ha hecho nada. Paco de la Torre nos tiene acostumbrados a no poner en marcha las iniciativas que salen aprobadas en el pleno de la ciudad, tampoco en las comisiones. Pero una alerta naranja requiere de acción, no de parálisis", ha agregado el líder del PSOE en Málaga.

"Málaga necesita un verdadero Plan Anual de Limpieza y Mantenimiento de los Cauces y Arroyos de la ciudad, puesto que la competencia para llevar a cabo este mantenimiento es municipal. No hay que echar balones fuera". Además, "queda pendiente la publicación de un plan anual con los puntos negros, aquellas zonas que se inundan con dos gotas. La larga sequía ha contribuido a la suciedad de las alcantarillas y a su atoro, y esto debería haberlo previsto el equipo de gobierno, porque sabíamos que llegarían las lluvias con fuerza, como ha informado la Aemet", ha añadido Daniel Pérez.

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha preguntado al ejecutivo local "qué se ha hecho después de que Protección Civil alertara en 2019 al Ayuntamiento de que se había triplicado el número de incidencias en los cauces y arroyos del término municipal de Málaga". La edil exige "que comiencen los trabajos de limpieza de las alcantarillas de nuestra ciudad, también de los cauces y arroyos en nuestro término municipal. Porque si el viernes nos pilló la lluvia fuerte, y sabíamos que iba a llover así, se espera para la semana que viene que las lluvias continúen y debemos estar preparados para evitar inundación en carreteras, viviendas y comercios".

La socialista pide además la publicación de los trabajos en el portal de transparencia. "Tenemos las lluvias a la vuelta de la esquina y debemos estar preparados. Cada año, cuando caen dos gotas en zonas de Málaga como Alaska en Carretera de Cádiz y en Las Delicias, se producen anegaciones", ha explicado la socialista. Según Medina, "este atoro del alcantarillado provoca que no se pueda evacuar rápidamente el agua de lluvia, lo que hace que se aneguen comercios y bajos de viviendas".

Medina ha recordado que "estas competencias de limpieza de los cauces y arroyos son municipales, como ratificó una sentencia del Tribunal Supremo en 2017". Por lo que "debemos reforzar los controles del estado tanto de los cauces y arroyos, como también del estado del alcantarillado que evite desbordamientos y encharcamientos perjudiciales para la población. No es momento de mirar al cielo con fe, sino con actuaciones reales. Exigimos al Ayuntamiento de Málaga que deje a un lado la parálisis a la que nos tiene acostumbrados y limpie el alcantarillado de una vez por todas", ha zanjado Begoña Medina.