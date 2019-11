El PSOE pide un plan director del Campamento Benítez para "no volver a dilapidar el dinero de los malagueños

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre, la elaboración de un plan director que ordene "lógicamente" las obras en el Campamento Benítez, donde "se ha enterrado por ahora casi un millón de euros en el acondicionamiento de este lugar, con una laguna artificial que hubo que secar poco más tarde porque carecía del preceptivo permiso de Aviación Civil".

Así, Pérez ha instado a la Gerencia Municipal de urbanismo a que acate "todos los informes al respecto, y dándoles fecha, consignando en el mismo la instalación de luminaria, fuentes de agua potable, servicios públicos, arreglo de arquetas rotas y vigilancia durante el horario de apertura".

Para el portavoz municipal socialista, "un paseo por el campamento Benítez ofrece una realidad distinta a la perseguida por el PP en julio 2017", cuando, ha afirmado, "se apresuraron a inaugurar de manera partidista y sin informar al resto de grupos políticos un monte que costó mucho dinero a los malagueños y que, con las obras paradas y sin vigilancia, sin servicios ni áreas de descanso iluminadas, el aspecto es desangelado".

El socialista asevera que "un paseo por el campamento Benítez ofrece una realidad distinta a la perseguida por el PP en julio 2017"

Asimismo, ha añadido que tras ello, el Partido Popular recibió "un aluvión de críticas vecinales debido a la nula adecuación del espacio para el libre uso del mismo por los vecinos y vecinas de Málaga".

Además, los socialistas piden al alcalde que destine una partida presupuestaria "suficiente" para iniciar el desdoblamiento del arroyo del Cañuelo en los próximos presupuestos, así como a crear una comisión medioambiental sobre el Parque Campamento Benítez, "dando voz en la misma a las asociaciones del distrito de Churriana, así como asociaciones con carácter ambientalista que trabajan en el distrito, para adoptar cuantas mejoras sean necesarias en los proyectos a elaborar".

Por otro lado, el portavoz socialista ha pedido equipo de gobierno del PP y de Ciudadanos el impulso un plan de accesibilidad al Parque Campamento Benítez desde el Camino de Coín "para que su uso se popularice entre los vecinos del distrito que adolecen de zonas verdes extensas", así como a "poner en marcha las medidas oportunas para proteger y salvaguardar la existencia de la especie de sapo en peligro de extinción que vive en la zona".

Critican el "abandono"

En este punto, Pérez ha criticado que desde "su improvisada apertura, poco ha cambiado en la fisionomía del parque, porque las deficiencias continúan ahí pese a llevar más de dos años abierto al público".

"Las luminarias no funcionan porque, al recargar sus baterías con la luz del sol pero no recibirla al hallarse al abrigo de las copas de los árboles, no funcionan; no existen fuentes de agua potable, no hay mantenimiento ni reparación de arquetas, tampoco hay urinarios ni servicios públicos", ha enumerado, añadiendo que "nada, absolutamente nada, se ha hecho desde entonces. Lo único realizado a tal efecto, y ha sido realizado por otra administración y fuera de dicho entorno, ha sido el acceso norte".

Pérez ha advierto, al respecto, que "podemos aseverar que las medidas para acondicionar los terrenos del Campamento Benítez como parque no están avanzando adecuadamente desde su recepción en el año 2013. Muy poco avance ha visto este espacio de más de 290.000 metros cuadrados, lo que hace que sean igualmente pocos los malagueños que se acercan a disfrutar del mismo a tenor de dichas deficiencias".

"De hecho, a efectos prácticos, a día de hoy es lo mismo que ir a un monte, no cumpliendo la accesibilidad que se le presupone a un parque, imposibilitando o dificultando su visita a pie desde el distrito Churriana al que pertenece".