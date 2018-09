El PSOE critica que la Costa del Sol lleve expositor propio a la WTM

El turismo estaba habitualmente fuera del ring político porque los números son positivos y porque tanto el PSOE como el PP entendían que representa el 13% del PIB y el empleo andaluz y no es plan de generar incertidumbre por cuestiones meramente políticas. Sin embargo, el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, rompió ayer ese pacto no escrito al acusar a Turismo Costa del Sol, presidido por el popular Elías Bendodo, de "despilfarro" con motivo de la presencia de la provincia malagueña con un expositor propio en la feria internacional de turismo de Londres (WTM) que tendrá lugar a comienzos en noviembre.

Conejo dijo ayer que era "una duplicidad y un despilfarro" que Turismo Costa del Sol tenga su propio expositor en la feria londinense, a la vez que señaló que así se "aísla" del resto de provincias andaluzas que van juntas en el expositor común de la Junta de Andalucía. El portavoz socialista afirmó que la Diputación de Málaga está pagando "muchísimo más caro" el expositor que la administración autonómica y remarcó que "Bendodo se equivoca porque desligar la marca Málaga-Costa del Sol de la marca Andalucía es una grave equivocación". "Andalucía y las ocho provincias andaluzas llevan años creando sinergias y trabajando en una estrategia eficaz con resultados excelentes en materia turística", recalcó Conejo.

Turismo Costa del Sol lleva unos años acudiendo a las ferias internacionales sin expositor propio, es decir, dentro del pabellón general de la Junta de Andalucía. No obstante, los empresarios turísticos malagueños no estaban de acuerdo porque entendían que Málaga debería tener más espacio porque representa el 40% de las pernoctaciones hoteleras andaluzas, mientras que con la fórmula establecida por la Junta de Andalucía todas las provincias tienen exactamente los mismos metros cuadrados. Bendodo, en un foro celebrado por este diario en junio, consideraba injusto que se diera el mismo espacio y trato a todas las provincias andaluzas, mientras que el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, negó la mayor y aseguró que seguiría así. La respuesta de Turismo Costa del Sol será ir a Londres con su propio expositor, lo que rechaza el PSOE. El equipo de gobierno del PP en la Diputación no quiso valorar ayer las críticas de Conejo, aunque se ha abierto una fisura en un asunto que quedaba fuera de la habitual política de reproches.