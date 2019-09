Psoe e IU ultiman el pacto en la Mancomunidad Oriental en Málaga

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía conformará el nuevo gobierno el próximo jueves a las cinco y media de la tarde. La Corporación estará presidida por el alcalde de La Viñuela, José Juan Jiménez. El PSOE volverá a tener como socios a Izquierda Unida con la que ultima un acuerdo que tendrá que ser además refrendado por la asamblea comarcal de esta formación. La intención de los socialistas es incluir en dicho gobierno a todos los partidos con representación en la institución supramunicipal, esto es, Ciudadanos, Por mi Pueblo y Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar. El único que quedaría excluido, al menos de momento, sería el Partido Popular. El objetivo, según explicaron fuentes socialistas, es “blindarse” ante cualquier posible cambio de gobierno en algunos de los ayuntamientos en los que gobiernan sin mayoría absoluta.

Por ello, aunque los socialistas con 17 de los 40 vocales tendrían suficiente con revalidar el pacto que mantienen con la coalición de izquierdas, han optado por “dar mayor estabilidad a la institución dando participación a otros grupos”, indicaron desde la dirección provincial del PSOE que además aclararon que las discrepancias que surgieron con el PP “por la actualización de la tasa de depuración del agua entre otros asuntos” ha hecho que tengan reticencia a incluir a los populares en las negociaciones. No obstante, estas mistas fuentes, "no descartan que puedan incluirse dado que todavía no hay nada cerrado”. De hecho, hasta julio del año pasado el Partido Popular formaba parte del gobierno de la Mancomunidad Oriental junto a PSOE, IU, Gipmtm y PA.

La Corporación de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol la constituyen 41 vocales. De estos, 31 recaen sobre los alcaldes de los municipios que componen la comarca, o de algún concejal por delegación del regidor. Es por ello, que aunque el PSOE tiene 19 alcaldías, en algunos de los pueblos que gobierna con pactos ha cedido su representación en la institución supramunicipal.

Situación El Partido Popular sería el único grupo que quedaría en la oposición

Así, el PSOE tendría 17 vocales, Izquierda Unida tendría cuatro, Por mi Pueblo podría tener tres ó cuatro, Ciudadanos dos ó tres y dos el Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar. El Partido Popular lo conforman 13 vocales, siendo la segunda formación con mayor peso.

Los diez que suman hasta los 41 se reparten entre los municipios con mayor población que son Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Algarrobo, Torrox y Nerja. Los vocales salen de los resultados electorales de los pasados comicios del mes de mayo.La Corporación de la Mancomunidad Axarquía Costa del Sol debe quedar constituida antes del próximo sábado 14 de septiembre, dado que los estatutos establecen que ésta debe conformarse como máximo tres meses después de la constitución de los ayuntamientos.