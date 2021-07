El PSOE arremete contra la cobertura sanitaria de la Junta para este verano en Málaga

El PSOE de Málaga ha criticado este viernes a la Junta de Andalucía por carecer de un plan “realista y consensuado” para garantizar una atención sanitaria pública, universal y de calidad en la provincia para este periodo estival. Una situación que, a juicio de su secretario general, José Luis Ruiz Espejo, repercutirá negativamente en el conjunto de sus habitantes. “La Consejería de Salud, otro año más, no está cubriendo las vacaciones y los permisos reglamentarios del personal sanitario, lo que está provocando un grave perjuicio en la asistencia a la población, y sin garantizar la prestación de los servicios sanitarios y la relacionada con la pandemia que aún seguimos sufriendo”, ha afirmado. El también parlamentario ha recordado que “que la provincia de Málaga es una de las que tiene una mayor afluencia de turistas y visitantes y que, por tanto, depende más de un incremento en los recursos materiales y de profesionales para garantizar la plena asistencia sanitaria durante el periodo estival, especialmente en la zona litoral”. “Lamentablemente desde la Consejería de Salud, a 2 de julio, sigue actuando con un inaceptable oscurantismo y falta de transparencia e información a los trabajadores, los representantes sindicales ni a las propias fuerzas políticas presentes en el Parlamento sobre las sustituciones de cara a este verano, la carga de trabajo que va a tener el personal sanitario y respecto a los centros de salud que abrirán por las tardes”, ha insistido. “Según los datos que disponemos hasta ahora de la provincia, en la capital sólo abrirán 5 de los 28 centros de Atención Primaria (Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, Teatinos, La Roca y El Palo), como ya ocurrió en 2020, incumpliendo así su compromiso el consejero [Jesús] Aguirre. En el caso del conjunto de la provincia el cierre afecta a entre un 60 y un 70 por ciento de los centros de salud”, ha desgranado. Asimismo, continuó Ruiz Espejo, “se volverán a reproducir problemas en la demora de asistencia, una actividad presencial muy reducida, el cierre de programas que se deja prácticamente al mínimo (como los de Diagnóstico Precoz del Cáncer Ginecológico, Atención a Pacientes Crónicos, Cirugía Menor o Control del Niño Sano…) y la Asistencia Domiciliaria Programada prestada a mayores con riesgo”. “Además, se cerrarán servicios y camas que, en el caso de Málaga, ya estuvo en torno al 20%, provocando que nuestra provincia sea la de menor número de camas en Andalucía (alrededor de 150/100.000 habitantes, frente a las 165 de media de Andalucía y muy lejos de las 260 de media en España), una situación que se agravará a lo largo del verano porque se seguirán cerrando camas en hospitales”, ha agregado. “De igual manera debemos alertar de la cancelación de actividades y el consecuente incremento de listas de espera quirúrgica, de pruebas complementarias y consultas con especialistas. Mucho nos tememos que esto provocará también un incremento en la actividad de los servicios de urgencia y los tiempos de espera”, ha rechazado. El dirigente socialista ha querido insistir en la importancia de no bajar la guardia para hacer frente a la pandemia. “Sigue presente entre todos nosotros y es muy importante mantener todos los recursos disponibles, los rastreos y el ritmo de vacunación para llegar lo antes posible al 70% de la población inmunizada”. “Por eso reiteramos a la Consejería de Salud y al SAS que tiene que rectificar, que está a tiempo de modificar el Plan de Verano, abriendo los centros de salud por las tardes, incrementando los recursos y las plantillas de los centros de salud para garantizar la atención sanitaria de calidad y para toda la población”, ha subrayado. “En definitiva, es el momento de que el gobierno de [Juanma] Moreno Bonilla abandone el plan de privatización sanitaria y priorice de una vez por todas los recursos para la sanidad pública, universal y de calidad, como la ciudadanía está demandando. El Plan de Verano de la Consejería de Salud es totalmente insuficiente en recursos profesionales y en centros de salud abiertos, y por tanto es un plan temerario puesto que no responde a la situación actual de pandemia, pudiéndose provocar un colapso en la atención primaria como están alertando los sindicatos de profesionales sanitarios”, ha manifestado. Por su parte, el responsable de la Sectorial de Salud del PSOE de Málaga, Francisco Ariza, ha señalado que “partimos una situación sanitaria ya deficitaria, algo que se va a ver agravado durante este verano por la falta de dotación de recursos materiales y humanos por parte de la Consejería de Salud”. “La atención primaria en centros de salud siguen proporcionándose, principalmente, de manera telemática y arrastra demoras que durante este verano podrían superan las 2 o 3 semanas. Se está prescindiendo de programas que resultan fundamentales para garantizar la atención de los pacientes, se están cancelando intervenciones quirúrgicas, y los contratos a nuevos profesionales sanitarios que se han realizado se están destinando a la gestión del COVID_19”, ha señalado. Del mismo modo ha hecho énfasis en las listas de espera para especialistas “están disparadas. Las agendas para que te atienda un especialista están cerradas y no se sabe cuándo te llamarán si hace falta que te atiendan; esa es la realidad que tenemos en la sanidad malagueña y andaluza”. “Una situación que está ocasionando una mayor carga de trabajo en los profesionales sanitarios, que ya de por sí acumulan muchos meses de sobrecarga, especialmente por la incidencia que está teniendo la pandemia”, ha recalcado.Por último, ha explicado la importancia de mantener los circuitos COVID diferenciados, y con profesionales debidamente equipados, para evitar los posibles contagios. Una cuestión fundamental que debe ir acompañada de un mayor y mejor rastreo de posibles casos y del mantenimiento del actual ritmo de vacunación para alcanzar la conocida como inmunidad de rebaño”.