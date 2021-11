El PSOE critica que Moreno ponga a Málaga en el Presupuesto "en el último lugar" en inversión por habitante

El parlamentario andaluz del PSOE Francisco Conejo ha criticado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ponga a Málaga "en el último lugar en inversión por habitante" en el proyecto de Presupuestos para el año 2022.

Así, se ha preguntado si de esta manera "defiende un presidente malagueño los intereses de su provincia". En este sentido, ha señalado que con 351.471.691 euros contemplados en 2022 para una población de 1.696.252 personas, la inversión por habitante se sitúa en 207,20 euros, la última de la comunidad autónoma.

Según los datos aportados por el parlamentario socialista, Jaén es la primera provincia andaluza en inversión por habitante, con 526,77 euros; seguida de Huelva, con 422,07 euros; Granada, con 373,19 euros; Córdoba, con 362,32 euros; Cádiz, con 362,01 euros y Almería, con 335,76 euros.

Las provincias más pobladas de Andalucía, Sevilla y Málaga, son la penúltima y última en inversión por habitante para 2022, con 269,80 euros y 207,20 euros, respectivamente, por debajo de la media de Andalucía, situada en 324,76 euros.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado que los presupuestos del gobierno de PP y C's en la Junta para la provincia "son más triunfalistas y propagandistas que reales, no fomentan la recuperación económica ni social justa y no responden a las verdaderas necesidades de los andaluces y andaluzas", ha dicho.



"Los andaluces y andaluzas están pidiendo en las calles que se atienda a esa realidad, lo vemos en las manifestaciones por los despidos del personal de INFOCA o de trabajadores sanitarios, o que el esfuerzo del personal educativo o de la aplicación de la Ley de Dependencia no tiene ese respaldo en las cuentas regionales", ha explicado, al tiempo que ha advertido que el ejecutivo andaluz "no aprovecha la ingente cantidad de recursos que están llegando desde el gobierno central".