El PSOE y Ruedas Redondas critican la "trampa mortal" del carril bici de Héroe de Sostoa en Málaga

El grupo municipal socialista ha criticado la "trampa mortal" del nuevo carril bici de avenida Héroe de Sostoa en Málaga, durante una visita a esta infraestructura, "esperada desde hace cinco años".

Así lo han señalado la viceportavoz socialista, Begoña Medina; el edil del grupo socialista, Jorge Quero; el presidente de la asociación Ruedas Redondas, José Luis Martín, y Nacho Romera, activista social del distrito Carretera de Cádiz.

Quero ha lamentado la "multitud de deficiencias" de una vía que "el Ayuntamiento de Málaga ha construido mal tras tener esperando un lustro, pese a contar con los más de 16 millones de euros que han llegado a Málaga" de los Fondos Next Generation, por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"Las únicas inversiones en materia de movilidad activa en Málaga vienen por parte del Gobierno central", ha defendido Quero.

El concejal del PSOE ha advertido de que "este carril bici no permite la accesibilidad, no llega a los 2,50 metros como exige la normativa, sino que hay puntos en que el ancho de vía es de 1,80 metros, provocando accidentes si dos bicicletas se desplazan en sentidos contrarios", mientras que "se proyecta sobre acera, no sobre calzada, por lo que se echa a pelear a peatones y ciclistas por la falta de espacio".

Además, ha continuado, se han contemplado "aparcamientos de vehículos a motor que invaden el carril en algunos puntos por tener una anchura inferior a los 2,20 metros reglamentarios".

Quero ha augurado que "no tardaremos mucho tiempo en ver convertido este carril bici en otro punto negro de movilidad activa en nuestra ciudad, porque el equipo de gobierno tiene mentalidad de los años del carbón" y ha pedido al equipo de gobierno "que corrija cuanto antes estas deficiencias".

Por su parte, la viceportavoz socialista ha incidido "en el encharcamiento del nuevo carril bici". "El distrito de Carretera de Cádiz tiene una cuenta pendiente con la evacuación de pluviales, cada año de fuertes lluvias vemos la misma imagen con negocios anegados y charcos en las calles".

Así, ha dicho, "los ciclistas se encontrarán con el peligro del agua en su carril, porque no hay previsión de puntos de recogida de aguas pluviales".

De igual modo, Medina ha señalado que los contenedores de residuos *"tienen una mala colocación porque no se ha tenido en cuenta que si quedan bolsas fuera del contenedor, estas van a invadir el carril bici, provocando accidentes".

También ha criticado "la falta de árboles en esta avenida de Héroe de Sostoa, completamente desértica y donde faltan alcorques".

Por su parte, el presidente del colectivo Ruedas Redondas, José Luis Martín, ha señalado que "cualquier infraestructura ciclista segregada es buena y necesaria", pero no entiende "que se haya tardado cinco años desde que se aprobó y lo que vemos es que poco le importa al Ayuntamiento la movilidad activa. En materia de diseño, de rigor técnico y de agilidad del propio carril".

Martín señala que "se ha quitado una parte de la acera, restándole espacio al peatón en lugar de al vehículo contaminante", mientras que ha insistido en que se dará acumulación de aguas en la vía, "convirtiéndola en trampa mortal por la falta de canalización, de pasos de cebra, además de tramos que no respetan una anchura mínima para garantizar la seguridad en los cruces entre dos bicicletas que se desplacen en sentidos contrarios".

Desde Ruedas Redondas han explicado además que en la salida del centro comercial Vialia "los cruces entre bicicletas serán constantes y precisamente en la zona más estrecha", además de haberse colocado "contenedores que invaden el carril, obligando a los ciclistas a salir a la carretera con el consiguiente peligro de atropello", además de "no tener en cuenta a las personas con movilidad reducida por una falta total de accesibilidad".

Por otro lado, ha sostenido, "la construcción de este nuevo carril bici no tiene señalización de obra provisional aún y está siendo usado por los ciclistas con el riesgo que ello conlleva".

"Esto es un severo peligro", advierte Martín, que ha lamentado que "hemos pagado un kilómetro de carril bici a precio de Mercedes, pero nos han dado un 600", en referencia a la "mala gestión, del equipo de gobierno en materia de movilidad", ha concluido.