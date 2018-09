El PSOE critica la "recolocación" de cargos del PP en la Diputación

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, criticó ayer la "recolocación" de cargos públicos de personas de confianza de Elías Bendodo, presidente del ente provincial, algo que llevó al portavoz socialista a afirmar que la Diputación se ha convertido en "una gran casa de acogida del Partido Popular".

Conejo explicó que durante verano el PP rescató a la ex asesora de Zoido en el Ministerio de Interior, Ana Corredera, a la ex vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Natacha Rivas y al ex gerente de la Fundación Cueva de Nerja, Luis Díaz García.

Especialmente crítico se mostró con este último, quien desde el pasado 3 de agosto desempeña la función de director del área de Deportes de la Diputación. En relación a Díaz García, Conejo aseguró que se trata de una "persona de absoluta confianza de Bendodo" y detalló que ya asumió en 2011 la dirección del Patronato de Recaudación, cuya gestión fue "un desastre" que provocó que en julio del pasado año el juzgado solicitara a la Diputación que le abriese expediente disciplinario a raíz de "la investigación llevada a cabo por supuestas irregularidades en la recaudación de impuestos", lo que provocó su dimisión.

Ante esta situación, Conejo afirmó que Díaz García "está inhabilitado para ejercer cualquier responsabilidad en esta institución" y adelantó que en el próximo Pleno de la Diputación el grupo socialista presentará una iniciativa solicitando el cese del actual director del área de Deportes. Para ello, Conejo espera contar con el apoyo de Ciudadanos, los cuales "están permitiendo" que no haya una Diputación "honesta y limpia".

Por su parte, respecto a Ana Corredera y Natacha Rivas, contratadas en junio y agosto, respectivamente, asumieron entonces la función de asesoras del PP en la Diputación. "A la vista de estos movimientos sospechamos que el próximo en aterrizar en la Diputación será Miguel Briones, ex delegado del Gobierno en Málaga", apostilló Conejo.