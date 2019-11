PSOE dice que solo un gobierno de Sánchez "mejorará las playas" en Málaga

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este jueves que solo un gobierno de Pedro Sánchez "mejorará las playas" en Málaga. En Benalmádena, en un acto de campaña de cara a los comicios del 10N, el líder de los socialistas malagueños ha pedido el voto recordando que los presupuestos generales del Estado proyectados por el Ejecutivo de Sánchez "tenían las mejores cifras de inversión para la provincia de los últimos años, recogían proyectos clave especialmente para el turismo como industria que tira de la economía".

"Las inversiones necesarias para mejorar las playas y protegerlas de los temporales que azotan a la Costa del Sol, en siete años del gobierno de Rajoy ni se realizaron los trabajos precisos ni se ejecutaron los planes previstos para mejorarlas", ha señalado el dirigente del PSOE.

Ruiz Espejo ha afirmado que "ahora tenemos la mejor oportunidad de apostar por un gobierno que desbloquee la situación institucional de parálisis con un resultado fuerte y contundente para el PSOE". "Es la única opción que puede permitir un gobierno estable, para toda la legislatura y que impulse todas las necesidades que tenemos en la provincia de Málaga".

En este punto, ha advertido de que "cada vez que ha gobernado el PP en España y, ahora en Andalucía, a Málaga se le ha situado en la cola de las inversiones de todas las provincias, españolas o andaluzas, en todas. Cuando gobernaba Rajoy éramos la tercera provincial por la cola de toda España y, cuando gobierna el PP con Vox y Cs en Andalucía, Málaga es la penúltima en inversiones por habitante". "Esta situación era la contraria tanto en los ejecutivos de Rodríguez Zapatero a nivel nacional o de Susana Díaz a nivel autonómico", ha afirmado, añadiendo que "se nos trataba por criterio económico y por las necesidades que había que cubrir en la provincia, tanto en inversiones como en materia educativa o sanitaria".

"Para que Benalmádena reciba inversiones tiene que haber una administración amiga en el Gobierno de España, por eso el PSOE tiene que tener un respaldo importante el 10N", ha apostillado.

En este punto, ha explicado que el proyecto de presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez "tenían inversiones importantes para la mejora y estabilización de las playas de la Costa del Sol, entre ellas las de Benalmádena con la construcción e instalación de espigones que las protejan".

"Sin embargo, los presupuestos fueron tumbados por los independentistas y por la derecha y no pudieron ver la luz, lo que provocó la convocatoria de elecciones del 28 de abril y, al no poderse constituir gobierno, a las del 10 de noviembre", ha criticado.

Por su parte, el alcalde y secretario general del PSOE local, Víctor Navas, se ha referido al proyecto de ampliación de los espigones semisumergidos en las playas de Benalmádena, "si no se ha hecho ya es porque no ha habido un gobierno estable, un gobierno en funciones no puede tomar decisiones de calado o inversiones importantes", ha dicho.

De igual forma, ha insistido a los ciudadanos que "si creen que el gobierno socialista lo está haciendo bien en Benalmádena, deben saber que el PSOE trabajará para que haya un gobierno en la nación que nos haga prosperar", ha concluido.