El PSOE pide al Ayuntamiento acabar con las humedades del templete del Museo Loringiano en La Concepción

El grupo municipal socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga "mayor presupuesto" para el mantenimiento del templete del Museo Loringiano en el Jardín Botánico de La Concepción ante el "avanzado estado de descomposición de paredes, pinturas y motivos ornamentales en su interior".

Así lo han manifestado la viceportavoz socialista Begoña Medina, y la edil socialista Lorena Doña, durante una visita a "esta joya botánica de la ciudad de Málaga", adquirida en 1990 durante la alcaldía de Pedro Aparicio (PSOE).

Sin embargo, Medina ha lamentado que "el PP no hace nada por mantenerlo de manera digna, porque presenta una imagen de degradación que va en aumento por la parálisis del equipo de gobierno", ha manifestado, incidiendo en que "no entendemos cómo a Paco de la Torre no le duele este edificio con 163 años de historia".

Por eso, la socialista ha pedido directamente al alcalde "que se preocupe por la historia de nuestra ciudad, que mantenga el jardín botánico y edificios como el que acoge el Museo Loringiano en las mejores condiciones, porque lo que aquí vemos es un total abandono", ha zanjado.

Por su parte, la edil Lorena Doña ha manifestado que "el Jardín Botánico de La Concepción requiere de actuaciones urgentes para no perder definitivamente las pinturas en el interior del Museo Loringiano".

Doña se ha preguntado "qué se puede esperar de un equipo de gobierno que permite que el monumento más visitado de nuestra ciudad", el conjunto castrense de Alcalzaba y Gibralfaro, "esté apuntalada desde hace más de cuatro años". Pero aún así "insistimos en que el patrimonio de nuestra ciudad no entiende de economía ni de política. No debemos perderlo y hay que actuar ya", ha incidido.