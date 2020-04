-¿Cómo afecta el estado de alarma a Pablo Montesinos? ¿El confinamiento le pilla en Madrid?

-Tomé la decisión de quedarme en Madrid antes de que se decretarse el estado de alarma. Eso fue un viernes y el miércoles o el jueves la situación en Madrid era ya bastante delicada. Tenía agenda en Málaga esos días pero decidí cancelarla y quedarme por responsabilidad. Mis padres son personas mayores. Y a eso se suman razones laborales, porque como vicesecretario de Comunicación mi obligación era la gestión de la comunicación desde Génova. Esta situación tiene una vertiente dramática, porque conozco a amigos y compañeros que han perdido a sus padres. Tenemos un compañero periodista que ha perdido a su padre y a su madre en un intervalo de dos semanas. Pero tiene una cosa positiva, que es que está haciendo que nos llamemos más.

-Habla de un acercamiento humano que no parece tener una trasferencia clara a los partidos políticos.

En el marco de la política reivindico el papel que está teniendo el PP, que es, por una parte, el de apoyar al Gobierno en todas las medidas que significan salvar vidas. Hemos apoyado la prórroga del estado de alarma pese a las criticas del PSOE. Pero liderar la oposición tiene que tener una vertiente propositiva, y lo estamos haciendo desde el punto de vista sanitario y económico. Y de denunciar aquello que no se está haciendo bien y hacerlo alto y claro. Creo que eso también es responsabilidad del PP.

-¿A juicio del PP, el Gobierno está haciendo algo bien?

-Siempre parto de la base de que no le reconozco mala fe al Gobierno. Entiendo que la situación del presidente y de los ministros es compleja porque estamos ante una crisis sanitaria que no habíamos visto antes. Lo que hemos exigido es eficacia para gestionar, transparencia para rendir cuentas y humildad para pedir perdón por los errores cometidos. Esta misma semana estamos conociendo que ha habido fallos en el material sanitario, mascarillas y test rápidos que han sido defectuosos y se tardó en dar la orden para retirarlos, con lo que no están siendo eficaces. Transparencia para rendir cuentas y no está siendo transparente, por eso pedimos más mascarillas y menos mordazas. Y ha cometido errores y Pedro Sánchez ha sido incapaz de hacer autocrítica.

"No le reconozco mala fe al Gobierno, pero exigimos eficacia para gestionar, transparencia para rendir cuentas y humildad para pedir perdón por los errores cometidos"

-¿Echa de menos dimisiones? O eso debe tocar para después.

-El Gobierno tendrá que asumir responsabilidades políticas al más alto nivel, pero no es el momento. Ahora el momento es salir de la crisis sanitaria gravísima que estamos afrontando entre todos. Principalmente con la labor encomiable de los españoles, que estamos cumpliendo a rajatabla el confinamiento. Pero cuando pase la crisis sanitaria el PP exigirá al Gobierno que asuma responsabilidades políticas porque no lo está haciendo bien. No tenemos un gobierno a la altura de las circunstancias. Hoy tendríamos que tener un Gobierno que tuviese claro el plan de desescalada y lo que vemos es que da bandazos todos los días provocando inseguridades a los españoles.

-Desde luego, les está dando munición todos los días a los grupos de la oposición…

-Me gustaría que no fuera así. Hace solo unos días hemos visto como hacía un anuncio y horas después rectificaba con respecto al desconfinamiento de los menores. La Junta de Andalucía le pedía algo tan básico como tener unas pautas claras para esa desescalada y actuar de manera coordinada. Pongo por ejemplo la cuestión del turismo, que es capital e imprescindible para la provincia de Málaga. Y no es de recibo que una ministra de Trabajo hace unos días diera por amortizado el sector turístico y la hostelería hasta diciembre. Málaga, España en su conjunto no se merecen esa irresponsabilidad. ¿Y qué tenemos que hacer desde el PP, mirar para otro lado, hacer como si no estuviera ocurriendo todo eso? Lo que tenemos que hacer es denunciarlo alto y claro.

-El propio sector hotelero daba por perdido el año hasta hace bien poco…

-Sí, pero desde el PP compartimos la intención de la Junta de al menos intentar salvar una parte de los meses turísticos. Lo que le reclamamos al Gobierno es un plan claro, coordinado con las comunidades. La Junta ya ha dicho que no va a hacer nada hasta no tener las instrucciones pero que quiere salvar esa parte de la temporada y para eso necesita de unas instrucciones. Al sector turístico hay que darle ideas claras y nociones concisas para que se pueda poner a trabajar. Ya hemos presentado una batería de preguntas urgentes sobre turismo y sumaremos en los próximos días una proposición no de ley. Hay que recordar que es el Gobierno el que tiene el mando único. Y es responsabilidad suya que nuestros profesionales sanitarios trabajen en perfectas condiciones, que tengan las mascarillas, los EPIs, que se les hagan los test… Leía que hay un total de 606 trabajadores de los centros sanitarios de la provincia que han contraído el coronavirus. Hablo también de las fuerzas de seguridad del estado. He leído que ha fallecido un agente muy querido. Hay que tener en cuenta que no son curvas ni picos, no son estadísticas, son familias rotas y por eso pedimos luto nacional al Gobierno.

-De todas las decisiones y rectificaciones de las últimas semanas por parte del Gobierno, cuál considera más grave.

-En calidad de periodista el ataque a las libertades democráticas me parece una barbaridad. Debemos de defender con uñas y dientes nuestras libertades y dejar bien claro que no vamos a aceptar mordazas. Pero dicho esto, creo que lo más grave son las mascarillas, los EPIs, los test… Nuestro profesionales sanitarios y fuerzas de seguridad llevan muchas semanas en primera línea y lo único que han pedido es ese material y a día de hoy recibidos informaciones de material insuficiente, defectuoso o que no ha llegado donde tenia que llegar.

"¿Martínez-Almeida o Álvarez de Toledo? Me siento a gusto con los dos"

-¿El PP y Pablo Casado lo hubiesen hecho mejor?

Es verdad que estamos ante un momento extraordinario, de una dificultad enorme. ¿El PP lo habría hecho mejor? Sí. Y los españoles pueden comparar la gestión del Gobierno de Sánchez y la de los gobiernos autonómicos del PP. ¿Qué hizo la comunidad de Madrid, que fue la primera en cerrar los centros escolares? ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía? ¿O la región de Murcia? Solo pido que comparen entre administraciones a ver quién lo ha hecho mejor y peor.

-Dentro del PP no parece que haya un discurso único. Poco se parece lo que dicen José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y Cayetana Álvarez de Toledo. ¿A quién se siente mas cercano?

-Me siento a gusto con los dos. Si hay algo bueno que tiene el PP es que es muy grade y transversal; en él tienen todos. Tantos como todos los que estén a la derecha del PSOE, incluidos los socialistas descontentos. No todos pensamos igual. No coincido en todo lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo; eso me parece positivo. Pero en lo que sí coincidimos el alcalde Almeida, la portavoz y el que le está hablando es en que el proyecto de Pablo Casado es el mejor para España.

-¿El PP comparte la decisión de Vox de presentar una querella contra Pedro Sánchez por las muertes por coronavirus?

-Nuestra labor de oposición la estamos haciendo donde creo que hay que hacerla, que es en las Cortes Genérale. El PP tiene una estrategia muy clara y la marca Pablo Casado, otras formaciones tendrán otra.

"Si algo ha demostrado Paco de la Torre es que su fuerza va más allá de lo imaginable. El PP de Málaga y la dirección nacional están con Paco de la Torre"

-En plena crisis del coronavirus, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tuvo que ser operado de urgencia por una lesión cerebral. En el seno del partido cómo se analiza este episodio en lo que al presente y al futuro de la Alcaldía de Málaga se refiere.

-El presente y el fururo de la Alcaldía se llama Francisco de la Tore. Si algo ha demostrado Paco de la Torre es que su fuerza va más allá de lo imaginable. El PP de Málaga y la dirección nacional están con Paco de la Torre. El presidente Casado se felicita de que esté al 100%. Sin ninguna tipo de duda el mejor alcalde que puede tener Málaga es Paco de la Torre.

-¿Lo ocurrido abona la idea de que hay que buscar relevo a De la Torre para las próximas elecciones?

-En este momento estamos centrados en lo que estamos centrados y el presente y el futuro del Ayuntamiento de Málaga se llama Paco de la Torre; es el mejor alcalde que puede tener Málaga. Se lo dice una persona que ha vivido muchos años en Madrid; todas las referencias de todas las personas que me venían a hablar de Málaga eran positivas. Hoy Málaga es lo que es gracias a Paco de la Torre. Su fuerza es indiscutible, incuestionable como todos los malagueños han podido comprobar.

-Pareciera que es eterno.

-No sería mala noticia.