“Creo en el proyecto de Casado. Málaga es mi tierra y lo voy a dar todo por ella”

El periodista Pablo Montesinos ha sido designado de forma directa por el presidente nacional del PP, Pablo Casado, como número uno en las listas de los populares al Congreso de los Diputados por la provincia de Málaga para las elecciones del 28 de abril.

–¿Sorprendido por su fichaje?

–Todo viene tras una reunión que mantuve el lunes por la tarde con Pablo Casado en su despacho en la calle Génova. Me planteó la posibilidad de ser el cabeza de lista del PP por Málaga y no tuve muchas dudas. La decisión me resultó bastante fácil de tomar.

–¿Por qué?

–Creo que en el contexto político en el que vivimos es importante dar un paso al frente, me creo el proyecto de Casado y pienso que es bueno que en momentos difíciles, cuando la situación política es compleja, haya personas de la sociedad civil que den un paso adelante y que apuesten por un proyecto que consideran que es bueno para Málaga y para España.

–Usted ha estado 10 años cubriendo la información nacional del PP. ¿Qué le une a Pablo Casado?

–Mi relación con Casado es la normal de un político y un periodista. Llevaba 10 años haciendo la información del PP y creo que el primer acto que cubrí de Pablo Casado fue cuando era presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid. A partir de ahí es verdad que cuando Rajoy le designó vicesecretario de Comunicación la relación fue más próxima por temas obvios, al cubrir la información del PP y ser él un portavoz autorizado. Pero más que por la relación con Pablo Casado insisto en que tomo la decisión porque es el momento de dar un paso al frente y de dar la batalla, defender, reivindicar y luchar por un PP moderado, aunque yo sea independiente y no me vaya a afiliar, que pueda sumar a la inmensa mayoría de la gente ante un contexto en el que otras formaciones políticas llevan por eslogan ser radicales.

–¿Cuál es su relación con Málaga?

–Mi relación con Málaga es total. Nací en Almería pero mi tierra es Málaga. Me fui a vivir a Ronda con menos de un año porque mis padres trabajaban allí y parte de mi familia es de Ronda y a los cinco o seis años me trasladé a Málaga capital. De hecho, estudié en el Valle Inclán y en el San Estanislao en El Palo. Los estudios universitarios los hice en Madrid pero no creo que haya pasado más de un mes sin que haya bajado a Málaga porque mis padres, mis hermanos o mis amigos de toda la vida viven aquí.

–¿Conoce entonces las principales reclamaciones de la provincia?

–Málaga es mi tierra y lo voy a dar todo por ella, pero hasta hace menos de una semana lo que hacía era cubrir la información del PP a nivel nacional y es un mundo que te requiere mucho tiempo. En las próximas horas me voy a reunir con la estructura del PP en Málaga. De hecho, ya he hablado con Juan Manuel Moreno y con Elías Bendodo para ponerme a su disposición. Me consta que antes de que Casado se reuniera conmigo el lunes ya había hablado de mi candidatura con Juan Manuel Moreno y que era una decisión consensuada. Respecto a los proyectos de Málaga quiero ser extremadamente prudente, me quiero reunir con la estructura del PP de Málaga y a partir de ahí en los próximos días presentaremos nuestro proyecto. Una de mis intenciones iniciales es recorrerme, desde ya, la provincia de Málaga.

–Le han fichado a usted, que tiene 33 años, y se ha despedido Celia Villalobos. Parece un mensaje claro de cambio generacional.

–Bueno, he coincidido mucho con Celia Villalobos en el Congreso de los Diputados. La considero un referente político sin ningún tipo de duda. Y también a Carolina España. Me voy a apoyar mucho en Carolina España, mi intención es colaborar con ella intensamente y pedirle consejo y ayuda porque soy plenamente consciente de que tiene muchísimo que aportar.

–¿Irá Carolina España de número 2 en la lista?

–La decisión no es mía, pero tengo claro que voy a colaborar al 100% con ella. Ya me he puesto en contacto y le he pedido su ayuda. Estoy absolutamente convencido de que es presente y futuro del PP en el Congreso de los Diputados.

–¿Sabe ya que otras personas le van a acompañar en la lista?

–No. Lo único que le he dejado claro al PP de Málaga es que estoy a su entera disposición para dar la batalla. Que a partir de ahora me pongo el mono de campaña y voy a darlo todo. Soy plenamente consciente de que en los últimos años mis responsabilidades han sido en el sector periodístico en Madrid, pero soy de Málaga, es mi tierra.

–Va a llegar, posiblemente, al Congreso más difícil y polémico de la historia de la democracia con la presumible entrada de Vox.

–Sí y por eso doy el paso. En un contexto político muy complejo y muy fragmentado es importante trasladar a los malagueños que una persona que tenía su trabajo en el sector privado, con todo armado y seguro, da el paso porque cree en ese proyecto. Abogo por la moderación política, por exponer las ideas de forma clara y voy a intentar desde la candidatura por Málaga que los malagueños confíen en el proyecto del PP.

–¿Cuál será su primer acto en Málaga?

–Este sábado hay un acto importante en Madrid con candidatos del PP y el domingo estaré en Málaga en la presentación del alcalde Francisco de la Torre con la presencia de Pablo Casado y Juan Manuel Moreno. Es el primer acto en Málaga y estoy muy ilusionado.