Montesinos: "Cada uno es dueño de sus actos, mi responsabilidad era estar al lado de Pablo Casado"

Un día después de anunciar la política a Pablo Montesinos aún se le notan bajo los ojos las horas sin dormir que supone una crisis. Un poco más arriba, en el lagrimal, sigue manteniendo la emoción a raya cuando habla de “su jefe”, Pablo Casado. Pese a todo, el sabor de boca es bueno, dice, y no le pesa la conciencia al caminar. Aunque todavía está decidiendo, no pasará mucho tiempo hasta que Montesinos vuelva al redil laboral después de que en abril deje su cargo en el Partido Popular.

¿Qué tal está, cómo se encuentra?

Mucho mejor, ayer por fin pude bajar a Málaga. Me estaban esperando mis padres y mi abuelo en la estación, como cuando volvía en Navidad después de una larga estancia. Cargando ya las pilas.

¿Le ha dado tiempo a pensar qué va a hacer a partir de abril? ¿Quizá venir un tiempo a Pedregalejo?

En Pedregalejo podré estar unos días pensando y reflexionando, creo que me lo merezco. Pero me tengo que levantar y buscar nuevos proyectos. Yo creo que en lo personal dejar ahora la política me va a permitir dejar a un lado lo malo y centrarme en lo bueno.

"Me hubiera gustado que el broche de mi vida política fuera otro"

Se le vio emocionado en la despedida de Casado. En caso de que él volviese, ¿usted volvería a la política?

No voy a entrar en esa hipótesis, no creo que tenga mucho sentido. Ha pasado lo que ha pasado, estoy muy orgulloso de Pablo Casado. No sé si debería haber reprimido un poco mis sentimientos ese día en el Congreso de los Diputados. Es verdad que mi cara reflejaba lo que sentía que era rabia y decepción. Pero, sobre todo, me emocionó el discurso de altura que, pese a todo lo que había pasado era la despedida de un hombre de estado. Me siento muy identificado con esa forma de hacer política y creo que con el paso de los días Casado irá con la cabeza por la calle.

Ha hablado de decepción en numerosas ocasiones, ¿esperaba más de sus compañeros en el partido?

A estas alturas y una vez he tomado la decisión de dejar la política, yo me voy a quedar con lo bueno. Me he sentido decepcionado con algunas personas, pero creo que por eso la decisión que he tomado es la correcta, con el paso del tiempo todo se ve con perspectiva y yo me quedo con las cosas buenas como mi presentación en los Baños del Carmen o cuando subí a la tribuna por primera vez para defender la libertad de información. A partir de ahí creo que tendrán que abrir un proceso de reflexión los que siguen en la política.

"Me tengo que levantar y buscar nuevos proyectos"

¿Cree que en política pesa más la imagen que los valores?

Cada uno es dueño de sus actuaciones. Pablo Casado es una persona de principios y entre en política por él y me iré de la política cuando él deje la presidencia del partido. Cada uno tendrá que responder de sus actuaciones, yo he hecho lo que era mi obligación, mi responsabilidad era estar al lado de Pablo Casado. ¿Pesa más la imagen que los valores? Yo me quedo con Casado que es una persona que tiene los valores muy claros.

Ha insistido en que Casado no hizo nada malo, en una entrevista con este medio Cayetana Álvarez de Toledo dijo que “pisoteó el principio sacrosanto de la presunción de inocencia”.

No es verdad. Siempre hemos respetado la presunción de inocencia y lo ha dicho el presidente, nosotros no somos ni jueces ni fiscales. Reclamamos unas explicaciones por los canales privados y no llegaron hasta seis meses después a través de un comunicado de la presidenta Ayuso y de unas comparecencias de consejeros. Ojalá hubieran llegado antes.

García Egea aseguró que se siguió con Ayuso el protocolo del partido, ¿cree que debería añadir dar cuenta a la Fiscalía ante sospechas de una ilegalidad si tarda en llegar la respuesta del implicado?

Nosotros si hubiésemos tenido algún tipo de pruebas lo hubiésemos llevado a la Fiscalía. Teníamos unas informaciones y pedimos explicaciones por el cauce privado. Haciendo autocrítica, lo que reivindico es que Casado siempre actuó pensando que hacía lo correcto y bajo la bandera de la ejemplaridad. Entrar en el ¿y si hubiéramos hecho? No tiene mucho sentido.

Más allá del ¿y si hubiéramos hecho?, ¿cree que debería entrar a partir de ahora en el protocolo?

A la próxima dirección nacional del partido le deseo mucho acierto y mucha suerte por el bien del Partido Popular y de España. Tenemos al peor Gobierno en el peor momento y creo que es indiscutible que hace falta un PP muy fuerte y les deseo lo mejor.

¿Comunicativamente la entrevista con Herrera fue una buena estrategia?

Cuando Pablo Casado hace esa entrevista todavía no se habían producido las explicaciones que habíamos demandado, se dan después de ella. Pese a todo lo que ha pasado, Casado demuestra tras su intervención en la Junta Directiva y en el Congreso que se marcha como un señor pese a todo lo que ha ocurrido.

¿Ha tenido tiempo de hacer autocrítica más allá de la crisis?

Me hubiera gustado estar más tiempo pendiente de mi tierra, de Málaga. La vicesecretaría es verdad que me llevó mucho tiempo, por eso aprovecho para agradecer a Carolina (España) y a Mario (Cortés) la ayuda y el apoyo porque han sido un pilar fundamental para que los diputados por Málaga hayamos estado a la altura. Autocrítica habrá que hacer, pero yo he intentado ayudar al proyecto desde la humildad.

"Juanma Moreno me pidió que me lo pensara, que me quedara"

¿En la parte positiva, qué cree que quedará de su etapa como vicesecretario de Comunicación?

Primero, me llevo a un equipo fantástico de gente de la comunicación del Partido Popular, hemos trabajado mucho y muy bien. Luego, la relación con los periodistas también ha sido muy correcta, muy profesional e incluso hemos tenido la posibilidad de ser muy profesionales hasta las ocho de la tarde y a las ocho de la tarde tomarnos una caña como amigos. Alguna vez he derrapado un poco con algún compañero, pero creo que hemos trabajado muy bien.

También hay algún hito como la creación del podcast del partido.

Eso fue idea de Teo (García Egea) y, mire, Mariela Rubio, de Cadena SER, me enseñó un día que su podcast más escuchado era el podcast del PP.

Habla de su experiencia política como si fuera una vida, ¿tan largos son tres años en este mundo?

Muy intenso. Yo no tuve una llegada escalonada, Casado me permite ser cabeza de lista por Málaga, sacamos muy mal resultado con 66 escaños y la siguiente ya soy vicesecretario de Comunicación. Parece un mundo de cuando yo era el plumilla y yo hacía las preguntas, pero no se ha hecho largo. Me hubiera gustado que el broche a mi vida política hubiera sido otro, mi objetivo era ayudar a que Pablo Casado hubiera sido presidente del Gobierno, pero eso no ha podido ser.

¿Le han llamado del PP de Málaga estos días?

He hablado con Juanma Moreno, le agradezco mucho el cariño y que me pidiera que me lo pensara, que no lo dejara porque tenía cabida. También he tenido la oportunidad de hablar con Elías Bendodo. No voy a ocultar que he vivido momentos de tensión con la estructura territorial de Málaga, pero me quedo con lo bueno. Al PP de Málaga le reconozco la grandeza de haberme abierto las puertas pese a que para ellos era un desconocido. Hace tres años me hacen cabeza de lista y en el partido me dijeron: “ya eres de los nuestros”. Me quedo con eso y estoy muy agradecido.

¿Sintió una buena acogida pese a que se dijo en los mentideros que no cayó bien su nombramiento?

Una gran acogida. Aunque esta es mi tierra, estudié en los jesuitas y mis amigos están aquí; yo era un desconocido y fue Patricia Navarro la que después de mi presentación me dijo: “Vente conmigo en el coche que vamos a empezar a trabajar juntos”. Yo creo que me trataron muy bien aunque haya habido momentos complejos.