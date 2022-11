Padres de Monda solicitan que se abra un aula específica en el colegio

Varias familias de Monda están solicitando que se abra un aula específica en el colegio del municipio para que sus hijos no tengan que cambiar de centro educativo el curso que viene. En el caso de que no se abriera dicha aula en Monda, los niños tendrán que matricularse en un colegio de Coín o de Yunquera.

María Josefa Cobos y Ángel Estacio son los padres de Ángela, una niña de 6 años que tiene un retraso madurativo severo con rasgos TEA. Ella acude todos los días al colegio acompañada por un profesor sombra que pagan sus padres y “está las horas que estipula el colegio”, asegura la madre.

Actualmente, en el colegio público Remedios Rojo, el colegio del municipio, hay un profesor de Pedagogía Terapéutica (PT) y otro de Audición y Lenguaje (AL) para todo el centro educativo. El PT acude al centro tres días a la semana y el AL dos días.

Ángela está en tercero de Infantil, repitiendo el curso, y le han confirmado a sus padres que el año que viene entraría en un aula de tipo C, es decir, en un aula específica. “Nosotros vivíamos en Málaga, vinimos a Monda porque es donde más se ha desarrollado ella y ahora nos la quieren mandar a Coín, donde no conocemos a nadie y ella tampoco, es ilógico”, asegura la madre de la pequeña. De este modo, sostiene que llevan solicitando el aula específica un año y “nadie nos escucha”.

En el caso de que no se abra el aula específica en Monda, tendrían que llevar a la pequeña a un colegio en Coín, a unos 15 minutos en coche, o a Yunquera, alrededor de 40 minutos de trayendo, desde Monda. La solución que les han dado en el caso de que eso suceda y no puedan llevar al colegio a su hija es “ponernos un transporte con un monitor que la lleva”, pero Cobos insiste en que “lo que no queremos es que se nos vaya la niña a Coín”.

Ángela está acostumbrada a una rutina, a estar con sus amigos y aunque “ella no sabe jugar, sus amigos la acompañan e intentan jugar con ella, aunque sean 20 minutos, pero si la llevamos a un colegio nuevo donde no conoce a nadie, ¿cómo se va a integrar?”.

En esta misma situación está otra familia que reside también en el municipio y espera que se abra un aula específica en el colegio de Monda el próximo curso. Asimismo, había otra familia en esta misma situación, pero se ha trasladado a Inglaterra, aunque, según María Josefa, están abiertos a volver a instalarse en el municipio si se abre el aula específica en el centro educativo.

Por su parte, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación en Málaga asegura que el Informe de Evaluación Psicopedagógica de la alumna establece la necesaria permanencia extraordinaria de la misma en Infantil de 5 años. Para la elaboración de dicha medida de atención a la diversidad se cuenta, en todo momento, con la autorización de la familia, tal y como establece el protocolo. Por lo que, la revisión del informe se realizará durante este curso con el fin de valorar la posibilidad del cambio de modalidad de escolarización. Si así fuese, se procedería al estudio de la creación de un Aula Específica en la zona.