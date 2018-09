Padres del colegio Tierno Galván piden más monitoras de apoyo en Educación Infantil

Avanza ya la tercera semana del nuevo curso y las familias del colegio bilingüe Profesor Enrique Tierno Galván siguen sin tener respuesta a las peticiones que realizaron en la Delegación de Educación en junio. La plantilla solo cuenta con una monitora de educación especial para atender nueve aulas, la mayoría con uno o varios alumnos con dictamen del Servicio de Orientación. La edad de este alumnado, de 3 a 5 años, "reclama una atención más personalizada y requiere la presencia de suficiente personal para atender las diferentes necesidades que presentan", consideran los padres. Y aseguran que una sola monitora es insuficiente, por lo que no se están cubriendo sus necesidades. Solicitan mayor dotación de personal docente, de monitores de educación especial y mayor tiempo de permanencia de un o una orientadora en el centro escolar. Después de entregar cerca de 500 firmas hace tres meses, acaban de iniciar una petición en Change.org y en unas horas han conseguido casi un millar de apoyos.

David Villalba, presidente del AMPA Esquilo 4 asegura que "el problema es que hay niños que necesitan un apoyo y no lo reciben, la ratio de escolares que tienen que ser atendidos no la puede abarcar una sola profesional, porque algunos tienen una mayor afectación y requieren a su lado a alguien prácticamente las cinco horas". Villalba indica que no están pidiendo ni dos ni tres monitoras más, "demandamos la cantidad necesaria, hay niños que necesitan las seis horas lectivas a un "maestro sombra", otros requieren una hora o media hora, tendrían que sentarse y ver lo que necesita cada uno y proveer de recursos el centro en su justa medida".

A esta situación hay que añadir que la empresa externa que contrata a las monitoras de apoyo lleva mandando a una persona distinta cada día para cubrir la baja de la profesional destinada al centro. Y esto, como explica el presidente del AMPA Esquilo 4, dificulta la labor con los pequeños, que tienen edades entre 3 y 5 años. También protestan porque la orientadora del centro se encuentra de baja y aún no ha llegado ningún sustituto al centro y hay alumnos de 3 años sin el dictamen correspondiente.

"Mi hijo tiene trastorno del desarrollo, del lenguaje y la comunicación", comenta una de las madres del ciclo de Infantil. "Necesita tanto monitora, como la maestra de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, pasa cinco horas diarias en el colegio y es muy importante que estas necesidades estén cubiertas para que salgan adelante", agrega la progenitora. Y lanza una queja. "La Junta ve que hay nueve niños en Infantil, pero no que son nueve diferentes con necesidades muy distintas, no están cumpliendo los dictámenes escolares como deberían", apunta.

Las familias entregaron a finales del curso pasado en el registro de la Delegación medio millar de firmas pidiendo esto "y no se nos ha escuchado", dice una madre. "Hay niños que requieren muchísimo tiempo, que son totalmente dependientes, y la monitora no puede más. Si se la quitas a ellos, están desprotegidos pero entonces el resto se queda sin atención", añade y apunta que "si no trabajas en ese sentido, si no haces la estimulación adecuada, el niño va para atrás".