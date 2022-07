La Pasarela Málaga Fashion Week regresa a la calle Larios en septiembre después de dos años

La undécima edición de la Pasarela Larios Fashion Week, impulsada por la Diputación de Málaga, se celebrará el 2 y el 3 de septiembre. Después de dos años sin llevarse a cabo debido a la pandemia, en la calle Marqués de Larios se vestirá de nuevo de azul con sus más de 300 metros de pasarela que reúnen a más de 15.000 personas cada día. En esta edición, los participantes optarán a los premios MFW Prize 2022 a mejor diseñador novel malagueño y el premio New Fashion Talent.

El pasado martes se presentó el programa y asistieron la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, junto a otras autoridades y responsable de la empresa organizadora, NuevaModa, y de las firmas y marcas patrocinadoras. Asimismo, también acudieron los diseñadores Susana Hidalgo y Ángel Palazuelos, adheridos a Málaga de Moda, quienes presentarán sus últimas colecciones en esta edición.

En la Pasarela Larios, desfilarán Agatha Ruiz de la Prada, abriendo la pasarela el día 3; la firma de baño francesa Livia Montecarlo y la frescura de la marca Banana Moon. Por otro lado, los diseñadores adheridos a Málaga de Moda: Susana Hidalgo, Pepe Canela, Montesco y Ángel Palazuelos; Tela Árabe Elegant; Kenia Paternina; Vertize Gala; Deiber Luengo; Nati Jiménez y Heredia Tailored presentarán también sus diseños en esta pasarela.

Por otro lado, desde distintas ciudades de España y desde otros países llegarán otras firmas que también desfilarán en la Pasarela Larios. Look at Me de María Lamadrid (Valencia), Noelia Gago (Jerez de la Frontera, Cádiz), la firma Carcuí (Albacete) Catalina García (Santander) o Belinda Okoth (Portugal) son algunas de las firmas que han confirmado, hasta el momento, su asistencia.

En esta edición, además de que los diseñadores noveles opten a los premios Málaga de Moda MFW y New Fashion Talent, también se entregarán los POOM MFW a la mejor modelo femenina y mejor modelo masculino.

La diputada provincial Esperanza González recordó que la Diputación ha estado presente en la Pasarela Larios desde la creación de la marca Málaga de Moda. Por su parte, también ha asegurado que “es verdad que Málaga está de moda, y es porque estamos haciendo las cosas bien en muchos ámbitos: el cultural, el turístico y el tecnológico”. En este sentido, ha insistido en que la Diputación de Málaga desea “apostar por el sector textil y de la moda” porque tiene un gran potencial que generará empleo en la provincia y dará “visibilidad a Málaga a nivel nacional e internacional”.