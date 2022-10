Patricia Navarro: "Pese a las inversiones no llegaremos a solucionar esta sequía, sino la próxima"

Patricia Navarro estrena legislatura al frente de la Delegación de la Junta de Andalucía, que no despacho que ya ostentaba el pasado mandato, en el que recibe a Málaga Hoy. Donde sí comienza un nuevo negociado es en la avenida Andalucía, donde se ubica la sede del PP malagueño, que preside tras 14 años de Elías Bendodo como líder. Entre ambas, dos paradas de metro y un paseo, cuando se abra el suburbano hasta el centro.

-La primera pregunta es casi obligada, ¿cuándo se podrá llegar en Metro hasta aquí, hasta la Alameda?

-Pues cuando el organismo que está encargado de verificar la seguridad del Metro dé el visto bueno. Las obras se terminaron en tiempo y forma, coincidiendo con el compromiso que tenía la Consejería y que tenía el Gobierno andaluz. Todo lo que se está verificando ahora es el sistema informático, la tecnología que hace que el tren se mueva de manera autónoma, que no es poco. Eso tiene su tiempo y hay veces que hay que hacer ajustes.

-¿Ha habido algún contratiempo o algún ajuste no previsto que haya tenido que hacer? Se dijo que agosto o septiembre serían buenas fechas y seguimos esperando.

-No, no, solamente hay que ir cuadrando, pero no es que haya habido ningún tipo de contingencia, pero las estaciones ya lo han visto, están terminadas. Sólo es esto de carácter tecnológico lo que está terminando de cerrarse.

-Otra demanda de la ciudad es el parque de Arraijanal, el último Pleno del Ayuntamiento se instó a la Junta Andalucía acelerara los trámites del parque.

-Está en estudio, ahora mismo está en el trámite ambiental que está terminando de definirse. No le puedo dar más detalles porque que estaba en la Consejería de Fomento, no entiendo muy bien por qué.

-Entiendo que la intención ahora darle un empujón, ¿no?

-Evidentemente, pero tenemos otras muchas prioridades que nos ha dejado la pandemia y que nos han dejado también todos los proyectos que están impulsados y que estaban inacabados o que se dejaron guardados en el cajón con los anteriores gobiernos socialistas. Todo eso está, digamos, en primera línea de prioridades dentro de la cartera de proyectos que tiene la Junta.

-La Diputación y el Ayuntamiento ya han anunciado aportaciones para el nuevo tejado de la Catedral, ¿tiene la Junta pensado hacer algún movimiento en este sentido?

-La Junta, como ya se ha anunciado anteriormente, contribuirá también al proyecto.

-Otro de los temas prioritarios para la Junta, al menos en Málaga, debe ser el de la vivienda.

-Hasta la fecha, en la anterior legislatura se impulsaron en toda Andalucía 3.000 viviendas, para promocionarlas de alquiler con precio asequible. Para la siguiente legislatura tenemos 4.000 previstas. Eso se pone en marcha porque la Consejería detecta que es la gran necesidad que tiene ahora mismo el mercado y fundamentalmente para la población que tiene más difícil el acceso a la vivienda como pueden ser los jóvenes y las familias vulnerables. En Málaga se impulsaron 639 viviendas de este tipo la anterior legislatura.

-En la línea de los alquileres asequibles, Andalucía es la única comunidad autónoma que aún no ha sacado a concurso lo el bono joven de alquiler.

-Se han sacado las bases. Hemos llegado tarde pero ya nos hemos adelantado con respecto a otras comunidades y posiblemente nos estemos adelantando a otras comunidades porque hemos introducido un proceso de robotización en la tramitación de las ayudas que no tienen otras comunidades. Eso nos va a permitir que el año que viene, posiblemente a primeros de año la convocatoria va a salir en breve y a primeros de año vamos a estar movilizando esas ayudas con carácter retroactivo para compensar el retraso con el que hemos llegado.

-En Málaga es clave para la recuperación el turismo. Se llegó a hablar de traer aquí la Consejería, aunque no llegó a completarse.

-El consejero es malagueño y parte de su equipo también. Yo nunca he estado a favor de traerla aquí porque entiendo que la mejor sede que tiene que tener un consejero de Turismo, es un avión y es un AVE porque el consejero de turismo tiene que estar promocionando permanentemente el destino. Cuestionar si la sede está en Málaga o en Sevilla es absurdo y, a lo mejor, más allá del gesto político no iba a tener efecto en términos económicos.

-En Sevilla se quejan ahora de que la conexión con Nueva York sea a Málaga y no allí.

-No creo que eso dependa de qué consejero esté. Al final, hay que tener en cuenta que el de Málaga es el segundo o tercer aeropuerto internacional de la península, no tenemos que entrar en comparaciones aquí. Son las aerolíneas y las operadores las que ven la oportunidad y la ventaja competitiva.

-Sí es cierto que desde otras provincias empiezan a señalar el agravio comparativo con Málaga, más desde que el presidente es malagueño.

-Yo creo que lo que ha conseguido el presidente es establecer verdaderamente un equilibrio en Andalucía, que antes no existía por el absolutismo que había. Ahora el peso de cada provincia está más equilibrado que con los anteriores gobiernos socialistas.

-Siguiendo con el presidente, ha venido hace poco de Bruselas diciendo que Andalucía tiene que ser la líder en energías renovables en Europa. ¿Qué papel puede jugar Málaga en este impulso renovable?

-El Gobierno de España no ha entendido que Andalucía es muy grande y ha hecho una planificación de la futura instalación y de la futura fuerza energética en Andalucía muy descompensada. Digo esto porque los puntos de evacuación, que es lo que marca donde están las instalaciones fotovoltaicas se han concentrado en muy pocos sitios y casi todos están en la provincia de Málaga. Aquí hay mucha demanda por parte de las operadoras, cuando no es una provincia en la que tengamos muchas más horas de sol que las que puedan tener en Granada o Córdoba, donde posiblemente tengan mucha más superficie disponible.

-Muchas horas de sol también implica pocos días de lluvia. La sequía es otra de las grandes preocupaciones de este gobierno.

-Es la principal preocupación que tiene hoy día la y el presidente de la Junta en primera persona, y es también la prioridad en cuanto a sus proyectos de los que hablábamos antes. Tenemos muchos proyectos importantes, pero no hay ninguno tan importante ahora mismo como todas las inversiones que tenemos en marcha en materia de infraestructura hídrica. El problema es que con esas inversiones llegaremos a la próxima sequía, no llegaremos a esta porque partimos de 15 años de retrasos en esas infraestructuras. Esas infraestructuras llevaban planificadas sobre el papel hace al menos una década, pero de nada sirve que se planifique y no se ejecuten. En la anterior legislatura se invirtieron 1.2000 millones en Andalucía, de los que un de cada cuatro vino a parar a Málaga. Estamos intentando que se acometan inversiones al menos por lo mismo en esta legislatura.

-¿Son partidarios de aceptar los ofrecimientos de grupos de regantes para financiar desaladoras?

Estamos encantados, nosotros creemos en la fórmula de la colaboración público privada y todo lo que venga de mano del sector, bienvenido sea. Bien sea que ellos se ocupen de la infraestructura o que sea iniciativa nuestra y ellos la terminen de explotar. Tenemos que pensar que el agua es un bien escaso y cada vez va a estar más cotizada. Y la cultura de pagar por el agua la tenemos interiorizada los usuarios de las ciudades de las grandes municipios, pero no lo tienen tanto en el campo, porque durante mucho tiempo mucho no se ha pagado por regar.

-Además de legislatura, también estrena cargo como presidenta del PP de Málaga. La última vez que le entrevisté me dijo que ya habían pasado los tiempos de mayorías absolutas. Se acercan las municipales, ¿sigue creyéndolo?

-Fíjese que cuando le hice aquella afirmación pensaba que la mayoría absoluta en Andalucía quedaba muy lejos. Pero hay algo que no supone una contradicción con aquello que dije y es que la actitud que debemos tener es la misma que si no tuviéramos una mayoría necesaria. Hay que seguir negociando con otras formaciones políticas. Lo primero que he hecho como presidenta del PP en Málaga ha sido pedirle al líder del PSOE una reunión para pactar aquellos asuntos vitales para que Málaga siga creciendo.

-Parece que “mayoría absoluta” sigue siendo casi tabú.

-Si me está preguntando como presidenta del Partido Popular, nosotros salimos a ganar en todos los municipios y con la ambición de conseguir la misma mayoría que ahora tenemos en Andalucía. Yo quiero una mayoría como la de Juanma para Paco de la Torre; pero también en Torremolinos, en Mijas, en Vélez; y con eso conseguiremos una mayoría parecida en la Diputación.

-No sé si en ese sentido están pensando en incluir a personas de Ciudadanos que puedan ser válidas.

-Lo que va a ocurrir en las próximas municipales va a ser muy parecido a lo que ha pasado en Andalucía. Nosotros hemos contado con nuestros socios de Gobierno y se han incorporado en diferentes puestos de responsabilidad, donde hemos entendido que podían hacer mejor labor, de forma muy natural.

-¿Juan Cassá podría estar en las próximas listas?

-En la valoración de los perfiles tenemos en cuenta los niveles de competencia de asertividad y de afecto popular; es lo que vamos a hacer en todos los ámbitos.

-En lo referente a las listas, imagino que están muy tranquilos con De la Torre, ¿están más preocupados con su número 2?

-Estamos igual de preocupados por el 2 que por el 3 que por el 4. Queremos hacer el mejor equipo que lleve a Paco a esa mayoría que Juanma tiene en Andalucía. Pero un equipo solvente, competente que tenga el cariño y sean personas reconocibles de la sociedad malagueña. Hay personas muy válidas en el actual equipo y habrá personas que no lo estén y haya que integrarlas.

-Para su número 2 señaló a José María García Urbano, ¿es una posibilidad o prefiere que se mantenga en Estepona?

-Ahora mismo estamos en conformar la mejor candidatura en el Ayuntamiento de Málaga y en todos los ayuntamientos. Para nosotros, ahora mismo, no hay mejor cabeza de cartel que los actuales alcaldes en cada uno de sus municipios, creo que con eso está respondido.

-Imagino que manejan encuestas, sobre todo en los municipios en los que ahora mismo no gobiernan, ¿les son favorables?

-Las encuestas nos están arrojando un dato que nosotros intuíamos pero que se está constatando y es que hay una gran ola de apoyo y al Partido Popular que viene derivada del 19 de junio. Todos los estudios que se han ido haciendo han sido con un amplio respaldo e, incluso, en algunos casos con amplias mayorías para el partido. El reto que tenemos es mantenerlo hasta el 28 de mayo. Estoy convencida de que tenemos un gran ejército de agentes electorales que llegarán a darle una gran mayoría también en las elecciones generales que sea determinante en esa victoria de Alberto Núñez Feijóo.

-¿Le preocupa que las presuntas irregularidades que se vienen señalando en Mijas a Ángel Nozal le puedan afectar?

-Lo único que siempre digo en estos temas es que para acusar hay que probar. Mientras no se pruebe, presunción de inocencia. Y eso es lo que voy a defender siempre, la presunción de inocencia de todos los cargos de mi partido hasta que no se demuestre lo contrario.