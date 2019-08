Patronal de ambulancias y sindicatos se reúnen el lunes, aunque sigue la huelga

El lunes, a las 16:30, en la sede de la empresa ASM. La patronal de ambulancias y los sindicatos de momento sólo se han puesto de acuerdo en lugar y hora para reunirse e intentar zanjar el conflicto que arrastran desde hace varios meses. Pero, aún así, la huelga sigue. Se ha llevado a cabo durante todo este viernes y se repetirá también el lunes. Según CCOO ha sido un éxito porque han parado todos los trabajadores que no estaban de servicios mínimos. De acuerdo a la patronal, sólo la han secundado "ocho" de una plantilla de más de 500 empleados.

Respecto a la repercusión de la protesta en los pacientes, también difieren las versiones. El sindicato asegura que no se han hecho la mitad de los traslados no urgentes, mientras la patronal estima que los afectados no llegan ni al centenar.

Los trabajadores reclaman la recuperación en los próximos seis años de un 12% que queda pendiente de recortes salariales realizados durante de crisis, que se incorporen al convenio puntos ganados por sentencias judiciales, que las ambulancias aparte de un conductor lleven un ayudante y que se eliminen los contratos en prácticas.

El personal también exige a la Junta que dote la licitación del servicio de un presupuesto adecuado

"Tenemos pocas expectativas porque hemos tenido reuniones previas en las que alcanzamos acuerdos que luego la patronal no firmó", resumió el representante de CCOO, Juan José del Campo.

Javier Sánchez, director de ASM, no quiso avanzar la posición que llevarán el lunes. Además, negó la denuncia de CCOO de que la empresa ha usado al menos una ambulancia destinada a servicios mínimos para realizar traslados a clínicas privadas con lo que existiría una doble facturación. "Es mentira, que se vayan al juzgado", dijo.

Los trabajadores también reivindican que la Junta dote con un presupuesto acorde la licitación del servicio y que incremente los recursos de ese concurso en siete ambulancias medicalizadas más para la provincia como se comprometió el año pasado.