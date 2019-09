Pedaleando por una movilidad más sostenible

El que parecía un domingo cualquiera, se convirtió en un día especial para disfrutar en familia y apoyar a la vez la movilidad sostenible. Más de 12.000 malagueños pedalearon en la decimoséptima edición del Día de la Bicicleta, que coincidió con el Día Mundial Sin Automóvil, dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad 2019. La carrera contó con la organización del Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio del Corte Inglés, Hipercor y la Fundación Unicaja.

A eso de las 9:30 de la mañana ya se veían varios ciclistas pedaleando desde distintos distritos de la ciudad hasta el Paseo del Parque, donde arrancó a las 10:00 la ruta circular de 12 kilómetros. Padres, niños, abuelos y todo tipo de ciclistas se dieron cita en la carrera, en la que se dejó claro desde el principio que "no era una competición, sino un paseo", como comentaba la organización por megafonía minutos antes de dar el pistoletazo de salida.

"Vamos papá que se van sin nosotros" le decía un niño a su padre mientras se iban aproximando al punto de salida. "Venimos todos los años, es una actividad muy chula y diferente para hacer en familia", comenta una madre junto a su hijo. Y es que el Día de la Bicicleta recibe a muchas familias, a ciclistas aficionados, profesionales, pero sobre todo a todo aquel que ame este medio de transporte y apueste por la movilidad sostenible.

En la cabeza de salida, también con sus bicicletas, estaban los representantes de los partidos políticos municipales, que no quisieron perderse la ruta deportiva. Agentes de la Policía Local y Protección Civil también participaron para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la carrera, montados en sus bicicletas.

Bicis de todo tipo: grandes, pequeñas, de carretera o de montaña rodaron por toda la ciudad. Hubo hasta quien se atrevió a fabricar un vehículo de lo más original, formado con una silla de playa sobre ruedas, con volante y hasta espejos retrovisores. Nadie en casa quería perderse el paseo, hasta las mascotas tenían su asiento preparado en la bici.

Además de la ruta, también hubo un concurso de disfraces para todos aquellos que quisieran hacer más divertida la ruta disfrazándose de cualquier personaje. Un total de seis bicicletas se entregaron a los ganadores del concurso: mujeres vestidas con toallitas denunciaban con su disfraz la importancia de no arrojar productos no deshechables al retrete. Un zoo familiar, una mujer vestida de piano, la familia de Mickey y Miney Mouse y E.T. también se llevaron premio. Pepe participa todos los años innovando en su bici, esta vez ha hecho la carrera con una bicicleta de madera en forma de dragón, una auténtica obra de arte que le ha hecho ganar uno de los premios.

Un sorteo para todos los participantes con regalos de todo tipo, desde mochilas, bombas de aire, o cascos concluyó con éxito una cita deportiva y divertida para toda la familia.