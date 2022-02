Pedro Bendala afirma que la oferta del aeropuerto de Málaga vuelve a estar en valores de 2019

Pedro Bendala, que accedió al cargo en julio de 2019, pasó de gestionar el mejor año de la infraestructura (19,8 millones) al difícil 2020 (5,1 millones). De la pandemia extrae la lección de que los aeropuertos tienen que ser " hiperflexibles ", no solo cuando aumenta la demanda, sino también cuando se reduce.

"Nosotros no hemos tenido vuelos fantasma en este aeropuerto, no sé si los ha habido en otros de Europa", ha aseverado respecto a la a las operaciones con pocos pasajeros para conservar las franjas horarias de vuelo. "Aquí, incluso en los peores momentos de la sexta ola, la ocupación ha estado por encima del 55 por ciento", precisa.

"Que lleguemos o no, no nos preocupa porque lo que hemos visto claro es que el cambio de tendencia se ha producido" y a partir de ahí el trabajo se orienta a recuperar la conectividad y la oferta, "seguros de que la demanda vendrá detrás".

La previsión de asientos es un indicador sobre la evolución del tráfico pero no implica que todos los billetes se vendan . Por ello, Bendala considera que "no solo es arriesgado, sino que es osado" aventurar en este momento si el aeropuerto de Málaga alcanzará en 2022 los cerca de 20 millones de viajeros que tuvo en 2019.

"Son niveles previos a la pandemia", ha subrayado Bendala, que ha destacado la importancia de la seguridad , no solo física, sino también sanitaria o jurídica, las cuales "se potencian y se cuidan" en este destino, que además cuenta con "una oferta tan rica que no es fácil encontrarla en un entorno próximo".

Bendala cree que se recuperará la ruta a Nueva York

El director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Pedro Bendala, se ha mostrado convencido que esta infraestructura volverá a tener la conexión directa con Nueva York, que perdió en 2019 cuando la aerolínea estadounidense Delta dejó de operar el servicio de verano que había ofrecido durante once años. "No tenemos la de Nueva York, pero sin duda la tendremos", dice Bendala, que sostiene que "existe una demanda latente ahí que la pide". El responsable del aeropuerto con mayor tráfico de Andalucía confía en que se pueda recuperar este vuelo, aunque probablemente no a corto plazo porque "son momentos difíciles para todos" y para las compañías aéreas las rutas trasatlánticas son "de muy alto riesgo económico". "Tienen que estar muy seguros para programarlas", indica Bendala y añade que "sí que hay muchas compañías que están interesadas", por lo que cree que "cuando vean la oportunidad", se logrará recuperar la conexión.