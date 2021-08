"Málaga tuvo un papel protagonista en la evolución humana"

Lo que a ojos de un observador inexperto podrían ser unas manchas rojizas en la pared de la Cueva de Ardales puede suponer un cambio en la manera en la que se estudia y se comprende la Prehistoria. Estas 1.010 marcas de pigmentos que dejaron hace 65.000 años los moradores de la cueva suponen la certificación de que los neandertales miraban más allá de la simple supervivencia, que eran más inteligentes que la imagen que se tenía de ellos.

Pedro Cantalejo (Málaga, 1957), Director de la Red de Patrimonio en Guadalteba desde 1985 y, por lo tanto, punta de lanza de la investigación en la Cueva de Ardales

¿Para qué se usaban estas cuevas?

¿Para qué se usaban estas cuevas?

Estas marcas rojas lo certificarían, ¿no?

El hecho de que no solamente tuvieron una vida dedicada a la supervivencia. Los neandertales usaban la cueva como refugio, eso lo sabemos por las dataciones y el material arqueológico que se ha recuperado. Lo más interesante de la constatación de que estás pinturas rojas están hechas por los humanos y se hicieron en un período entre 65.000 y 40.000 años es que aportan al mundo neandertal la pieza que nos faltaba era la pieza cultural que nos podría llevar al futuro.

La pieza que nos faltaba era la pieza cultural que nos podría llevar al futuro, y lo que hemos demostrado con el descubrimiento y datación del arte rojo en Ardales. Creer definitivamente que los neandertales fueron menos que nosotros en una vida cultural y en el hecho de poder hacer cosas en sociedad es ya una cosa absolutamente descartada. Se ha corroborado esto con descubrimientos en bastantes cuevas del Mediterráneo. Hay algún experto que duda y apunta que podría ser obra de sapiens que llegaron atravesando el Estrecho de Gibraltar.

La corriente científica de la Prehistoria desde principios de siglo es la de ponernos en manos de grandes laboratorios, es decir de basarnos en análisis científicos. Eso es incuestionable. Cuando Andalucía y Málaga se sitúan en el mapa en fechas tan antiguas chocamos lógicamente con un problema: está asumido que el humano moderno ocupó el continente a través del pasillo de Oriente. Las posibilidades que están aportando estos descubrimientos sitúa la evolución de este espacio del Occidente europeo más probablemente en la entrada de los humanos que no en el confín de Europa. Es decir, la Península Ibérica se ha considerado hasta ahora el último sitio de la ocupación humana del continente, cuando todos los indicios incluyendo Atapuerca o ahora Ardales, lo que demuestra es que tiene una ocupación anterior a la clásica que manda en los libros.

En cierta medida perdemos protagonismo a nivel histórico, perdemos la capacidad que hemos entendido siempre de darle a los humanos y a los yacimientos una función cultural. ¿Que hay que reescribir sobre quien hizo estas cosas? Pues habrá que ponerse las pilas desde el sur y no perder esta oportunidad de que aquí es donde lo vamos a poder conseguir. El laboratorio está en el sur de la península y no de los principales laboratorios va a estar en Málaga. Ahora es cuando tenemos que achuchar, el talento solo no vale, hace falta apoyo institucional y volcarse en seguir explicando que Málaga sí tuvo un papel protagonista en la evolución humana.

Dice que en Málaga va a estar el laboratorio, ¿por qué aquí y no en otros puntos en los que se podría pensar antes como Sudáfrica?

En África también hay restos, pero es un problema de investigación. Es un problema de que no podemos estudiar en todos los sitios que querríamos. La punta del iceberg ya ha salido, en Gibraltar inmediatamente el gobierno británico ha considerado las Cuevas de Gibraltar Patrimonio Mundial de la Unesco, cuando en Andalucía tenemos lo mismo multiplicado por diez, pero parece que nos asusta tener motivos suficientes para pensar que aquí se fraguó la cultura del mundo. Ahora se debería inyectar todo tipo de esfuerzos y seguir estudiando la Prehistoria paleolítica de Andalucía, es el momento de coger el tren para ver si en 20 años estamos jugando la Champions de la Prehistoria o no. Lo que está claro es que esa idea retardataria de no estudiar los sitios porque “así no lo estropeamos”, no, no, perdona, cuando una cosa no se estudia no existe.

¿Se puede marcar Málaga como punto importante en la Prehistoria?

Si queremos que la Prehistoria de Málaga exista tenemos que estudiarla aplicando las nuevas tecnologías, nuestra intuición ya no vale en el mundo de las ciencias. Si queremos publicar en revistas internacionales de prestigios donde los revisores de los artículos son premios Nobel, no admiten ni una grieta en los datos científicos, lo que pensamos les da igual. Pero los datos científicos tienen que estar absolutamente contrastados. En el mundo de los estudios prehistóricos también tenemos negacionistas que nos están diciendo que cómo iban a tener los neandertales esa intelectualidad. ¿Dónde se ha demostrado que los neandertales no tenían capacidad craneana si el cerebro de los neandertales es mayor que el nuestro? A lo mejor lo que le pasaba a los neandertales y nos pasa a nosotros es que somos dos sistemas operativos distintos, como Windows y Mac.

¿Por qué hay quién se muestra reticente a pensar eso?

No queremos confirmar que los neandertales pensaban en el día de mañana. Y eran personas que dedicaban una parte de su tiempo para enseñar, para aprender y para dejar un rastro, porque si nos ha llegado a nosotros después de sesenta mil años es porque ellos han querido. Si no fuese indeleble y no estuviese en un sitio donde se conserva bien, no hubiese llegado a nosotros.

¿Era un lugar sagrado el interior de la cueva?

Yo no creo en la sacralidad, porque la sacralidad es una influencia de las religiones, las religiones son más modernas que el Paleolítico. Lo que sí creo es que era un lugar que estaba en el cerebro colectivo, en la forma de pensar. Primero porque las cuevas se convirtieron en los refugios eficientes para los humanos en el momento en que se descubrió el fuego, porque las cuevas nos permiten dormir tranquilo y no dejar a los depredadores entrar. Los neandertales de Ardales convivieron con leones, con lobos, con osos, con hienas... Cuando los neandertales entraban a un sitio oscuro en el interior de la cueva, dormían seguros, porque nadie entran en una cueva porque no ven nada. Todo el mundo piensa darle una categoría de recinto sagrado a la cueva, yo lo veo como algo mucho más importante, era nuestra supervivencia. Que en un momento dado atesoró mucha información, es decir, porque ellos quisieron dejaron marcas o sus manos impresas o dibujos. En la cueva de Ardales se conservan 1.010 dibujos distintos, si hay algo a lo que se parece una cueva más que a un sitio sagrado es a un museo.

Hablando de las antorchas, ¿es otra de las cosas que confirmarían su inteligencia, no?

Sí, hacían antorchas con las estalagmitas. Tenían la forma de una teja pequeña, las cubrían de grasa animal o cera de abeja y con eso hacían lámparas. Para entrar a una cueva es imprescindible entrar con luz. El mismo uso de la tecnología del fuego, de fabricar herramientas y de enseñar a fabricarlas, todo esto son indicadores de la inteligencia.

¿A qué cuevas internacionales podría equipararse Ardales en nivel de importancia? ¿A la de Altamira quizás?