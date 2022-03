Pedro Moreno Brenes es nombrado letrado del Tribunal Supremo

“Cambio de tercio. Hoy salgo en el BOE porque he ganado el concurso para la provisión de la plaza de letrado del Tribunal Supremo. Contribuir con tareas de estudio e informes a la doctrina del TS será un reto profesional; espero estar a la altura”. Así ha anunciado en Twitter este miércoles Pedro Moreno Brenes, su nombramiento como letrado del alto tribunal. La toma de posesión será en los próximos 20 días, en función de cómo evolucione su convalecencia de una operación de desprendimiento de retina.

“Es un gran reto profesional. Para un jurista es el culmen, como para un artista Hollywood supongo. Llevo 30 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga enseñando la doctrina del Supremo. Me hace mucha ilusión”, ha explicado este letrado que empezó a dar clases en la UMA con sólo 23 años. Es profesor de Derecho Administrativo y del Trabajo en la UMA y también en la Universidad a Distancia.

A falta del acto de toma de posesión, Moreno Brenes forma ya parte del Supremo. Exactamente de la Sala tercera, que lleva el ámbito Contencioso-Administrativo. “Podría empezar mañana mismo, pero voy a hablar antes con los médicos porque estoy convaleciente, a ver cuándo puedo tener el alta”, ha indicado.

El que fuera portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga de 2007 a 2012 y durante un corto periodo de tiempo también secretario municipal de ese Consistorio, explica que el grueso de su trabajo será estudiar recursos de casación y determinar si se admiten a trámite o no. Según Moreno Brenes, al año ese tribunal recibe unos 10.000 recursos de los que se suele admitir en torno al 15%.

“Mi trabajo diario va a ser mesa, silla, ordenador, biblioteca y expedientes, expedientes, expedientes... Tendré que estudiar recursos y hacer propuestas para admitirlos o no. Voy a tener mucho curro, no me voy a aburrir”, ha comentado.

Con sólo 26 años, Moreno Brenes fue secretario del Ayuntamiento de Marbella. Eran los tiempos en que Jesús Gil gobernaba aquel municipio. Y se enfrentó al gilismo. “A Gil no le gustaban mis informes”, recuerda. A lo largo de una vida dedicada al Derecho, también fue secretario del Ayuntamiento de Álora y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental.

En octubre pasado se presentó al concurso para letrado del Supremo. El que acaba de ganar. Dice que mantendrá su casa de Málaga y que vivirá entre esta ciudad y Madrid. Y concluye: “Mi mujer sabe que me hace mucha ilusión y ya no tenemos niños pequeños. Así que creo que, con la ayuda del AVE,lo voy a llevar bien”.