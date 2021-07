El Colegio de Médicos de Málaga estrena junta directiva. Este miércoles es la toma de posesión, tras la proclamación por la junta electoral el pasado viernes. Su presidente, Pedro Navarro Merino, explica sus prioridades y retos al frente de la institución que representa a más de 9.000 facultativos de la provincia.

–¿Cuáles son las prioridades de su proyecto al frente del Colegio de Médicos de Málaga?

–Nuestro objetivo es servir a todos los médicos malagueños. Trabajaremos de forma honesta e independiente por el ejercicio digno de la Medicina en nuestra provincia. Nuestro proyecto estratégico es una innovadora propuesta de transformación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga, donde la dignidad del médico será el centro de nuestra atención en todas sus vertientes.

–¿Cuál serán las primeras dos o tres medidas que tomará?

–En primer lugar, solucionar los temas relevantes que afectan al médico en su día a día así como todo lo relacionado con la pandemia, la reforma de la atención primaria y hospitalaria, el fortalecimiento de la carrera profesional, el importantísimo papel de la mujer en la Medicina del presente y del futuro. También trabajaremos por conseguir la equiparación salarial adaptándola al resto de comunidades autónomas y a Europa, pediremos mayores inversiones en infraestructuras sanitarias, centros de salud y especialmente el tercer hospital para Málaga, así como la mejora de las condiciones y retribuciones de los médicos con ejercicio libre y no nos olvidaremos de luchar para conseguir la máxima conciliación familiar y personal.

–¿Cómo valora la gestión de la directiva saliente?

–Muy satisfactoria. Haber trabajado con el doctor Sánchez Luque y resto de compañeros ha sido un honor. He aprendido mucho de todos ellos. Con el presidente, al cual considero una persona honesta, trabajadora y honrada, le debo parte de la experiencia que puedo atesorar para desempeñar con eficacia mi presidencia.

–Puso una impugnación a la otra candidatura, fue aceptada, pero cabe recurso a la otra parte. ¿Puede complicarse la situación del proceso electoral o entiende que ya está zanjada?

–El proceso electoral ha finalizado y, por lo tanto, está cerrado. La otra candidatura tiene ahora la opción de presentar los recursos pertinentes. No obstante, no me corresponde hablar por otros compañeros, a los que respeto. También quiero aclarar que la Junta Electoral admitió la impugnación de la otra candidatura por no cumplir la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Respeto la decisión de la Junta Electoral, que se ha manifestado en todo momento imparcial y ha hecho cumplir las leyes.

–¿Cuáles son en su opinión los principales problemas del colectivo médico?

–Considero que los principales problemas a los que nos enfrentamos son la mejora de las condiciones de trabajo; la adaptación y las agendas de los cupos –con el tiempo adecuado para atender a nuestros pacientes– que permitirán una mejor gestión del paciente en la atención primaria y hospitalaria; facilitar al médico la formación y el acceso a la investigación y que tengan tiempo suficiente para llevarlas a cabo; promover en hombres y en mujeres una real y eficaz conciliación familiar y personal y mejorar las condiciones y retribuciones de los médicos que se dedican al ejercicio privado de la Medicina. También nos preocupan muchísimo las agresiones tanto verbales como físicas así como el incremento del ciberacoso a los profesionales de la Medicina. Otro punto que no debemos olvidar es el intrusismo, las pseudoterapias y las publicidad engañosa. Y, como no, nos preocupa el futuro de los médicos jóvenes y les procuraremos apoyo para que reciban la mejor formación, posibilidades de investigación y de inserción laboral.

–¿Qué cree que hay que mejorar para que disminuyan las agresiones en centros sanitarios?

–Es un tema complicado de resolver y nos gustaría tener la varita mágica para eliminar esta lacra que cada día vivimos los profesionales de la Medicina. Las causas son multifactoriales, pero hay algunos puntos claves que podrían ayudar a bajar el número de agresiones serían la disminución de las listas de espera, educación a la ciudadanía, campañas de concienciación e incrementar la seguridad en los centros sanitarios.

–Faltan profesionales de determinadas especialidades, ¿qué hará desde el Colegio para revertir la situación?

–Desde el Colegio de Médicos lo que haremos será proponer que el Ministerio de Sanidad adapte las plazas MIR a las necesidades reales y también lucharemos para que se implementen políticas que eviten la fuga de cerebros de los médicos jóvenes que se marchan fuera de nuestra provincia una vez formados. La idea es fidelizarlos con unos contratos y condiciones de trabajo idóneas para competir con ofertas de otras provincias, comunidades o países.

–¿Qué hay que mejorar en las condiciones laborales y de trabajo de los médicos en la sanidad pública y en la privada?

–El médico trabaja de igual forma y con la misma responsabilidad y dedicación tanto en la sanidad pública como en la privada. Como me pregunta por ambas, le diré que en la sanidad pública hay que mejorar la carga de trabajo y las condiciones laborales así como otros puntos que he mencionado anteriormente. En la privada, nos enfrentamos a las no adecuadas condiciones de trabajo que ofrecen algunas compañías aseguradoras. Esto es algo por lo que hay que trabajar y lograr puntos de encuentro. En ambas, añadiría facilitar la formación y la investigación de los médicos pues son dos factores imprescindibles para el progreso de la ciencia y dar así la mejor asistencia sanitaria.

–¿Qué le pide a la Consejería de Salud para el colectivo médico?

–Colaboración y cercanía con el objetivo de que las propuestas que estudiemos desde la Junta Directiva del Colegio sean tenidas en cuenta pues representamos a más de 9.000 médicos de Málaga y provincia. Con nosotros encontrarán colaboración y apoyo para resolver los problemas de la Medicina malagueña, pero también seremos críticos y reivindicativos si las condiciones de los profesionales, en todos los aspectos, no son las adecuadas.

–¿Algo que añadir?

–No nos olvidaremos de los pacientes. Todo nuestro trabajo va dirigido a salvaguardar la salud de la población y, por lo tanto, desde el Colegio de Médicos mantendremos una estrecha colaboración con las asociaciones de pacientes, así como con los colectivos que lo requieran pues somos un colegio profesional abierto a la ciudadanía. También quiero dar las gracias a todo el equipo que me acompaña, formado por 14 médicos y médicas de gran valía profesional, enorme capacidad de trabajo y entusiasmo para realizar el proyecto ilusionante que tenemos por delante.