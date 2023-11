Pedro Sánchez oculta su agenda tras las protestas en Málaga

"Recurso no encontrado. Página 404", es el mensaje que aparece este lunes a media mañana cuando se trata de acceder a la agenda pública de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. Antes, al inicio de la mañana, el mensaje era distinto: "Por motivos de seguridad o estratégicos algunas actvidades será publicadas una vez realizadas. En caso de no recibir autorización por parte de los asistentes a alguna reunión o encuentro para hacerla pública ésta no será publicada". Todo esto, después de las protestas del viernes durante su visita a Málaga.

El pasado viernes, aprovechando su visita a la capital de la Costa del Sol donde se celebraba el Congreso del Partido Socialista Europeo, Sánchez aprovechó para reunirse en la Subdelegación de Gobierno con el canciller alemán, Olaf Scholz. En lo que se pretendía que fuese una cita de no más de una hora, en vista de que se esperaba que empezase a las 18:30 y a las 20 horas ambos tenían cita para la foto de familia en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma); acabaron permaneciendo tres horas en el interior del edificio gubernamental. En la agenda de Moncloa de este lunes el aún presidente en funciones no tiene ninguna entrada.

En la puerta del edificio le esperaban medio millar de personas, según indicó Policía Nacional, que pretendían mostrarle su descontento con los pactos sellados con otras formaciones que permiten al PSOE alcanzar el Gobierno, sobre todo el firmado con Junts, con la ley de la amnistía como principal motivo del enfado.

Así, los manifestantes lanzaban distintos cánticos en contra de la amnistía, de Puigdemont, presidente de Junts –al que enviaban "a prisión"–, o directamente insultando al propio Pedro Sánchez. "Mira a Portugal y aprende a ser demócrata", le decían en una pancarta en alusión a la reciente dimisión del primer ministro luso, Antonio Costa, relacionado con un caso de corrupción.