Personal del INE de Málaga denuncia demoras en la entrega de las papeletas para el voto por correo

El personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene que trabajar estos días contrarreloj para cumplir los plazos de la ley electoral a fin de que los ciudadanos que lo han solicitado puedan votar por correo. Pero en estos comicios europeos esa tarea se ha complicado. Los trabajadores denuncian demoras en la entrega de las papeletas de todas las candidaturas que deben meter en los sobres y remitirlas a los electores que pidieron el sufragio postal. Los retrasos han sido tales que este martes un trabajador ha tenido que ir a recogerlas en taxi a una nave de Campanillas para acelerar el proceso y que se cumplan los plazos de envío a sus destinatarios.

Las incidencias han sido varias. Primero hubo retrasos por la impugnación a nivel nacional de una candidatura. Esto forma parte de un proceso electoral normal, en el que puede haber recursos. Resuelta la impugnación, finalmente las papeletas de todas las listas se imprimieron y llegaron a Málaga. Pero entonces se produjo otro problema: no llegaban a la sede del INE, en el centro de Málaga, ya que el transporte no se hacía con la celeridad que requiere el proceso, como sí se ha realizado en anteriores elecciones. Los empleados achacaban la situación a que el servicio de transporte contratado por la Administración central no era urgente.

Así que para acortar los tiempos, personal del INE ha tenido que ir por las papeletas a la nave de Campanillas a donde habían llegado. En total, unos 83.000 ciudadanos han solicitado el voto por correo en Málaga para estos comicios comunitarios; en torno a 20.000 empadronados en esta provincia y alrededor de 63.000 del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que son los malagueños que viven en el extranjero. Son personas que si no reciben a tiempo esa documentación no podrán votar.

Este martes, el personal del INE ha trabajado intensamente para meter en sobres las papeletas de todas las candidaturas a fin de que la documentación pudiera salir cuanto antes y llegue a tiempo a sus destinatarios. En torno a la mitad de las 83.000 solicitudes han podido ser ya cumplimentadas. A última hora de la tarde, los funcionarios aguardaban su recogida por parte de Correos. La previsión es que este miércoles pueda completarse el resto de envíos.