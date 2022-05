Piden un plan integral de mantenimiento del arbolado en la barriada malagueña de El Cónsul

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha pedido al equipo de gobierno que ponga en marcha un plan integral de mantenimiento del arbolado en el distrito de Teatinos, concretamente en la barriada del Cónsul, donde varias comunidades de vecinos denuncian desde 2016, "que las copas de los árboles y sus raíces crecen de manera incontrolada, afectando a sus viviendas". Así lo han solicitado al equipo de gobierno la viceportavoz socialista, Begoña Medina, y el concejal del PSOE Jorge Quero, tras reunirse con una veintena de residentes.

Según Medina, las raíces de los árboles "se están cebando con el murete perimetral de una urbanización en las calles Solón, Esquilo y Sófocles", mientras que "el Ayuntamiento no atiende las llamadas de los vecinos desde hace seis años para resolver este problema". Además, por el posicionamiento de los árboles hacia el lado de las viviendas "temen el riesgo de caída en los días de viento".

Por ello, ha exigido al Área de Parques y Jardines un estudio exhaustivo para proponer soluciones, "antes de que sea demasiado tarde", ha agregado la concejala socialista, quien ha explicado que estos árboles, alineados sobre la acera, son tipuanas tipu de gran envergadura que por su "crecimiento descontrolado hace evidente el futuro desplazamiento del murete perimetral de la urbanización", provocando roturas.

En el caso de calle Solón, ha informado, hay dos ejemplares de árboles que ya han provocado "daños irreparables" al muro de la comunidad, por lo que ha reclamado "una nueva localización para estos ejemplares en la acera contraria, ya que allí existe más espacio para ellos".

También ha aludido Medina a la "falta de poda": "Las copas y sus ramas se llegan a tocar, ya que la colocación de los árboles no ha respetado una separación mínima de cuatro metros". En calle Esquilo, la alineación en este caso es de jacarandas mimosifolias, muy pegadas al murete que "está prácticamente perdido, por lo que la falta de mantenimiento no ha dejado más remedio a la comunidad de vecinos que plantearse derrumbarlo y retranquearlo hacia el interior, para volver a construirlo más alejado de los árboles" y que las zonas comunes no se vean afectadas por el crecimiento de los ejemplares arbóreos, según Medina.

A juicio de Quero, el equipo de gobierno "debe velar por la calidad de vida de los vecinos" y ha subrayado que "un mantenimiento a tiempo evitaría gastos extra de la comunidad para evitar daños en las viviendas por el crecimiento incontrolado de las raíces". Ahora, "los residentes en las calles Solón, Esquilo y Sófocles deben plantearse medidas drásticas, como desplazar el murete de la comunidad con el coste que ello supone, cuando el Ayuntamiento podría buscar un lugar más seguro para los árboles en el propio entorno".

También ha trasladado que la "opinión mayoritaria de los vecinos pasa por crear alcorques en forma de isletas dispuestos en la zona de aparcamiento, de tal forma que se pueda crear una alineación de árboles diferente a la existente que pueda albergar la nueva plantación".

Esta comunidad de vecinos en El Cónsul propone al equipo de gobierno "medidas menos agresivas, como la retirada paulatina de aquellos árboles que están provocando graves daños al murete", tres ejemplares para los que proponen su sustitución. Esto, han dicho, ya se propuso en el año 2017 para las calles Solón, Aristófanes y Sófocles con un escrito del 10 de abril que reclamaba a Parques y Jardines la recolocación de los árboles por daños graves en el muro de la urbanización "por el desarrollo de las raíces que lo invaden todo, también en tuberías y arquetas".

"Incluso presentaron en Registro una reclamación para la cual se contrató a un arquitecto técnico, unos gastos que el ciudadano no debería sumir para pedir ayuda a su administración más cercana, que es el Ayuntamiento. 25 años de gobierno del Partido Popular han levantado un dique entre los malagueños y el alcalde, Paco de la Torre. Un alcalde que no escucha, con una sordera política que afecta a las familias en los barrios", ha finalizado Jorge Quero.