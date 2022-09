El precio de la energía dispara la demanda de placas solares en Málaga

Beneficioso para el medio ambiente, lucrativo para el bolsillo del consumidor e idóneo en la provincia de Málaga. Así podrían resumirse los principales atributos de los que gozan las placas solares, una energía verde cuya demanda se ha disparado por el alto coste de la energía en la actualidad.

Solo en el último año la demanda de placas solares en Málaga ha aumentado en algunas empresas casi un 1.000%, según manifiesta José Francisco Alcaide, uno de los socios fundadores de 4T Energy Solar.

Algunas compañías reciben tal aluvión de llamadas y peticiones de presupuestos que donde antes se encargaba una sola persona de atenderlas todas, ahora esa tarea se reparte entre varias, como ha ocurrido en Málaga-Solar y afirma su técnico comercial, José Soler. En Novasol el número de instalaciones ejecutadas en las últimas semanas prácticamente se ha duplicado, según recalca José Luis Gómez, responsable del departamento técnico; y en SolarProfit, más del 80% de las instalaciones hechas en viviendas en Málaga se han realizado en el último año.

Las baterías duplican el presupuesto de la instalación y acortan su vida útil

La principal ventaja de las placas fotovoltaicas es el ahorro que proporcionan al usuario en su factura de la luz. Si el precio medio de la energía en la actualidad varía entre 0,3 y 0,4 euros el kilovatio hora (kWh), con una instalación fotovoltaica el kilovatio hora cuesta entre 0,04 y 0,05 euros. De esta manera, el importe de la factura puede disminuir hasta en un 75%, siempre y cuando, advierten los especialistas, la instalación esté "bien dimensionada", es decir, adaptada al perfil de consumo de la vivienda para que se amortice lo más rápido posible.

En este sentido, el número de placas que se instalen en el hogar dependerá de la energía que consuma -de ahí la importancia de analizar bien cada caso-. De manera general, en las viviendas malagueñas se suelen instalar para autoconsumo entre ocho y diez paneles de 450 vatios cada uno, que generan hasta 4.500 vatios y garantizan al cliente, según Alcaide, "que tenga entre un 70% y un 80% de cobertura que suple la instalación fotovoltaica". La energía restante la aporta la red eléctrica, que se usa como apoyo, por si en algún momento la radiación solar no es suficiente para que las placas produzcan toda la energía que está consumiendo la vivienda.

En el caso de que el hogar genere más energía de la que en ese momento consume, los expertos coinciden en que existen dos alternativas: emplear baterías para guardar el excedente o devolverlo a la red, en cuyo caso la compañía eléctrica compensa al usuario el sobrante que ha proporcionado a la red.

Alcaide destaca que casi el 100% de los usuarios se decantan por sistemas que permitan compensar los excedentes que producen, ya que "si vas a tener un sobrante que por lo menos te lo compensen en tu factura eléctrica". Además, según sostiene Soler, los sistemas con baterías "terminan duplicando el presupuesto de la instalación y acortan su vida útil: si la vida media de una instalación fotovoltaica son 20 ó 25 años, en el momento en que hay una batería, eso disminuye a ocho".

Además de ser una fuente de energía verde que disminuye el grado de dependencia del usuario respecto al sistema eléctrico convencional, también es una inversión "con un periodo de amortización relativamente corto", agrega José Luis Gómez, responsable del departamento técnico de Novasol.

El precio de la instalación oscila alrededor de los 5.500 euros más IVA para una vivienda unifamiliar con un consumo medio de entre 3.500 a 5.000 kWh al año, una inversión que, según estiman en SolarProfit, se recupera entre cinco y diez años.

Asimismo, se trata de una inversión que busca rentabilizar la factura de la luz no solo en el presente, sino también en el futuro. A este respecto, Gómez señala la importancia creciente de "la combinación de la fotovoltaica con otras tecnologías como la aerotermia, que permite obtener agua caliente y calefacción a coste cero o muy bajo". Este binomio es, según el responsable, "el futuro de la energía residencial renovable y la clara alternativa a los sistemas termosolares".

No obstante, los especialistas también advierten de que la alta demanda actual está desembocando en la aparición de numerosas empresas en el sector, "desde instaladores hasta fabricantes, algunas de ellas muy profesionales y otras cuyo fin es aprovechar el tirón", según puntualiza José Luis Gómez, responsable de Novasol.

En las instalaciones hechas por personal no cualificado acaban apareciendo piezas rotas o goteras en las viviendas

En relación con este aspecto, José Juan Pérez, responsable de Domtesol en Málaga, insiste en que en las instalaciones hechas por personal no cualificado acaban apareciendo piezas rotas, goteras en las viviendas e "incluso algunas placas pueden salir ardiendo". Se trata de un problema generado por el "intrusismo actual, tanto por parte del cliente final que decide montar las placas él mismo, como por parte de empresas que no están homologadas ni habilitadas para hacer estos trabajos y aún así los hacen".

A pesar de ello, la energía solar ha venido para quedarse. Así lo confirman las estadísticas y así contribuirá a ello los precios al alza de la electricidad, que no hacen más que confirmar que la apuesta por esta energía verde, además de sostenible, supone un ahorro para el bolsillo del consumidor.