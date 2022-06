Elecciones en Andalucía: Planas anuncia que el Gobierno destinará 15,8 millones a dos obras de aguas regeneradas para la Axarquía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este viernes que el próximo mes de julio firmará el convenio con la empresa pública Seiasa para la ejecución de obras con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, correspondientes a la segunda fase. En ellas se incluyen dos para la comarca de la Axarquía por valor de 15,8 millones y que se dedicarán a aguas regeneradas.

Así lo ha indicado en un acto del PSOE en Almáchar, donde ha visitado el Museo de la Pasa y la cooperativa, y ha subrayado que el del agua es un problema "estructural", recordando la situación en la que se encuentra el pantano de La Viñuela de la comarca axárquica, con 25 hectómetros cúbicos actualmente, al 15,2% de su capacidad.

En su intervención, ha recordado que la cuenca mediterránea andaluza "la administra la Junta de Andalucía pero también desde el Gobierno de España estamos poniendo los medios" ante la sequía, aludiendo a esas dos obras que se incluyen en la segunda fase del plan estatal.

Además, ha aludido a que los expertos ya advierten de una reducción de la pluviometría, por lo que ha añadido: "Tenemos que compensarla porque no podemos echar a perder cultivos muy productivos y que no tienen reemplazo posible; son fuente de riqueza". "Nuestro regadío tiene que ser y es sostenible y a eso estamos dedicando, de aquí al año 2027 más de 2.127 millones en total en inversiones para este periodo".

En su intervención, el ministro ha destacado el uso del regadío en la Axarquía y ha puesto como ejemplo una visita reciente a Emiratos Árabes Unidos, "un lugar desértico donde hacen producción agrícola con un regadío muy desarrollado con el aprovechamiento de cada gota de agua"; por lo que ha considerado que "aun podemos ir más allá".

Planas ha sostenido que los políticos "estamos para soluciones, no para broncas" y ha incidido: "Desde el PSOE y el Gobierno de España traemos soluciones, probablemente alguien me va a contestar pero me es igual. Nosotros traemos hechos, inversiones y realidades y os puedo asegurar que así va a ser".

"Hace tres años estuve aquí -ha continuado-, prometí algo y lo he cumplido e igual hace el gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno de España y espero que con el próximo Gobierno de Andalucía con Juan Espadas podamos trabajar de la misma forma que estamos trabajando en España".

Ha aludido también a las particularidades de la uva pasa y al reconocimiento por parte de la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (Sipam) de este cultivo, aunque "con un reconocimiento no se vive".

Según Planas, la pasa es un producto "muy querido y consumido, por ejemplo en Inglaterra; pero lo importante es que da actividad a mucha gente que trabaja en ello y pueblos como El Borge o Almáchar necesitan no solo actividad turística sino agrícola y ganadera".

En este punto, ha hecho hincapié en que la pandemia ha evidenciado que "nos hacen falta buenos médicos y una sanidad pública porque es la clave de la sociedad, y que agricultores, ganaderos y pescadores han estado al pie del cañón".

El ministro socialista ha asegurado que él y el conjunto del Gobierno estatal "lo tiene claro" y ha incidido en que la Política Agraria Común (PAC) "va a ser buena para Andalucía y España y una de las buenas cosas que va a traer es esta ayuda asociada -al cultivo de la pasa-, que era una petición -del sector- y que efectivamente hemos incluido porque la habéis pedido vosotros, porque lo ha puesto sobre la mesa el Ministerio, no la Junta de Andalucía ni nadie".

Esto, no obstante, "no es lo único" por hacer, aludiendo a la reconversión, a las cepas, etcétera. Según Luis Planas, "el próximo Gobierno andaluz tiene mucho que hacer, por ejemplo en relación con las agroambientales, que están muy bajitas y ahí hay terrenos para complementar y conseguir que toda la Axarquía y Almáchar o El Borge pueda continuar el cultivo de la uva pasa".