El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechaza suspender la ampliación de la zona turística

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga, con los 16 votos en contra de PP y Ciudadanos y del concejal no adscrito Juan Cassá, y el apoyo de los 15 ediles de PSOE y Adelante, rechazó la moción urgente socialista para dejar en suspenso la nueva declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) hasta que no haya acuerdo en el Consejo Sectorial de Comercio.

Tampoco se aprobó instar al Ayuntamiento a convocar dicho consejo para buscar un acuerdo y que el Consistorio malagueño elabore un estudio de zonas para justificar cuáles sí cumplen con los criterios para ser ZGAT y cuáles no. El proponente, el portavoz del PSOE en el Consistorio, Daniel Pérez, criticó la decisión del equipo de gobierno de solicitar a la Junta de Andalucía la ampliación de la ZGAT domingos y festivos en Semana Santa y verano.

Así, en un tenso pleno, acusó especialmente al alcalde, Francisco de la Torre, de “faltar a su palabra” al no reunirse con los representantes de los trabajadores y con los pequeños y medianos comercios ante la nueva ZGAT, algo que el regidor ha incidido en que hará durante este mes de julio previsiblemente. El concejal de Adelante Nicolás Sguiglia ha sostenido que esta ZGAT es “injustificada, injusta y arbitraria, no nos ha dejado ver ningún informe que diga que zonas como Las Flores o El Torcal son zonas de gran afluencia turística. Escuche, defienda el interés general”.

La portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, ha lamentado que se traiga esta moción de nuevo. “Estamos a favor de que la totalidad del municipio sea ZGAT en verano y Semana Santa. Creemos en la libertad de horarios y en reactivar la economía; el comercio tradicional no tiene como enemigo a las grandes superficies sino al comercio online”, enfatizó.

La portavoz del PP y concejala de Comercio, Elisa Pérez de Siles, por su parte, tachó a la oposición de “sectarismo insoportable” y criticó que se lleve de nuevo al pleno una moción “que hemos debatido y votado ya en varias ocasiones”.

“Que voy a recibirles, buscaré un hueco en este mes de julio. Pero ya he avanzado las líneas generales: conciliación del interés general, suma de interés de todas las empresas y trabajadores. La negociación colectiva tiene que buscar la solución; queremos el progreso máximo de Málaga para generar el máximo empleo y defender el que hay”, incidió el alcalde.

Autobús gratis para menores de 7 años

En el pleno se aprobó por unanimidad la moción urgente de IU y Podemos, con enmienda, para instar al equipo de gobierno a implementar con celeridad la gratuidad del autobús a menores de 7 años y a seguir estudiándola en otros tramos de edad. Se ha dado luz verde de manera institucional a una moción sobre el servicio público de Correos.

También salieron adelante las dos urgentes del PP para mejorar el programa FEGA de reparto de alimentos o similar, ya que el actual finalizó en diciembre pasado, de manera que no haya problemas a partir de febrero de 2022; y otra para que no haya recortes de empleo y no se prescinda de interinos contratados en el SEPE, destacando el “esfuerzo” realizado por sus trabajadores.