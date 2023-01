El Pleno del Ayuntamiento de Málaga rechaza suspender del cargo y funciones al gerente de Smassa

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha rechazado instar al consejo de administración de Smassa a apartar de su cargo y funciones a Manuel Díaz -gerente de la empresa- "hasta que se determinen las responsabilidades jurídicas derivadas de las causas judiciales en curso" y tampoco ha salido adelante de nuevo exigir al equipo de gobierno incoar una comisión de investigación en aras de la transparencia sobre "las posibles irregularidades en el aparcamiento".

La moción presentada por el PSOE ha sido rechazada con 16 votos a en contra y 15 a favor. Cabe recordar que un juzgado ha acordado tomar declaración como investigado al gerente de Smassa, Miguel Díaz, tras denuncia por acoso laboral y supuestas irregularidades en las obras del aparcamiento de calle Pío Baroja.

El concejal socialista Jorge Quero ha dicho que el PSOE "sigue siendo respetuoso con los procesos judiciales abiertos" y ha acusado tanto al PP como a CS de usar "los medios y de forma electoralista" para que "los malagueños no conozcan los hechos denunciados hasta la elecciones".

El concejal de Movilidad, José del Río, ha recordado al PSOE, y, en concreto, a su portavoz, Daniel Pérez, que "reinciden en el error de cuando denunciaron el caso de Villas del Arenal", añadiendo que "ni creen ni respetan el derecho a la presunción de inocencia, dañan el honor y reputación de personas que son en este momento inocentes".

Asimismo, le ha dicho al también secretario del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, que exige medidas que no toma en otros casos de la provincia, lamentando la "doble vara de medir". Por último, ha acusado al PSOE de incidir en el "desgaste del equipo de gobierno por encima de las personas" y ha defendido la gestión de materia de aparcamientos en los barrios.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha insistido en que "fijamos el momento de la dimisión o del cese en el momento de la apertura del juicio oral" y "si de las investigaciones que se están practicando se derivase dicha apertura de juicio, el gerente de Smassa deberá abandonar su cargo de manera inmediata", aludiendo a la presunción de inocencia, "sin precipitaciones, sin búsqueda de titulares fáciles". "Se lo puedo repetir un millón de veces pero me da que no es lo que quiere escuchar", ha dicho.

Por su parte, la concejala de Unidas Podemos Remedios Ramos ha insistido en que se tienen que dar explicaciones políticas sobre este caso. "La sombra de la duda está ahí, aprueben la comisión, no pasa nada no teman, y no vayan victimizándose porque no va la cosa de eso", ha concluido.

Plan Málaga Litoral

Por otro lado, ha sido aprobada, con 16 votos a favor y 15 en contra, tres puntos de moción de Unidas Podemos sobre el plan Litoral y el cuarto por 19 a favor y 12 abstenciones. La concejala Remedios Ramos ha insistido en que el alcalde, Francisco de la Torre, "desista" de este proyecto.

La portavoz municipal de CS, Noelia Losada, ha reiterado que es un proyecto "complejo" y que tal y como está planteado "genera dudas", no siendo prioritario y aboga por en este momento realizar otros proyectos.

Desde el PSOE, el concejal Mariano Ruiz Araujo ha criticado que el regidor siga "emperrado en colarnos con calzador" esta obra. Ha dicho que "De la Torre lleva unos años sin rumbo; me temo que en el ocaso de su carrera no tiene a la ciudad en mente". "Nos gastamos millones en proyectos que no van a ver la luz, porque acallan susurros y asientan estómagos". Ante esto, el regidor, le ha dejado claro que "no le admito estos comentarios. En privado me va a decir quién me susurra, y yo demostraré que está patinando en una pista helada y va a tener que rectificar".

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha defendido el proyecto y rechazado las críticas. Así, ha acusado al PSOE de que "no quieren invertir en Málaga, quieren invertirlo en otras ciudades, y eso, a lo que nos lleva es que la ciudad no tenga el apoyo y respaldo del gobierno".

Por último, han salido adelante la moción de Unidas Podemos sobre bibliotecas y la de Ciudadanos relativa a las obras de rehabilitación del edificio de la agencia tributaria en la avenida de Andalucía.