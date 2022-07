La apuesta de la Policía Nacional para evitar delitos este verano en Málaga

El Cuerpo Nacional de Policía ha incrementado su plantilla con 380 nuevos efectivos -158 de ellos son policías en prácticas de la 31ª promoción de la escala básica- y ha incorporado medios aéreos para prevenir hechos delictivos durante la temporada estival en la provincia de Málaga, uno de los destinos preferidos por los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado de que el objetivo es "incrementar la seguridad ciudadana en Málaga". Para ello, los agentes tratarán de minimizar "tanto los riesgos asociados a la delincuencia común como los que representar la amenaza del terrorismo yihadista" y "atender con eficacia y rapidez a los perjudicados por la comisión de hechos delictivos".

De esta manera, el aumento de vigilancia será más intenso en zonas concurridas, como vías de comunicación urbanas e interurbanas, estaciones, puertos, aeropuertos, playas, hoteles y campings, así como en los acontecimientos que supongan gran afluencia. Además, se agilizarán los trámites en las oficinas de denuncia y se incrementarán los niveles de atención y colaboración ciudadana. Este refuerzo se enmarca dentro del Plan Turismo Seguro, medida que acoge la Operación Verano 2022 y pone en marcha la Secretaría de Estado de Seguridad.

Además de la incorporación de agentes adicionales, la Policía Nacional cuenta con medios aéreos: un helicóptero y varios drones, "con una función esencial de disuasión y vigilancia para mantener unos estándares óptimos de seguridad ciudadana", ha apuntado Salas.

Y es que "las perspectivas turísticas son muy altas" para este verano. Según Salas, se prevé una temporada "plena", que será "similar e incluso mejor" a los índices prepandemia. No obstante ha abogado por la prudencia para "evitar que aumenten los niveles de contagio".

Además de aumentar las actuaciones preventivas dirigidas a dar seguridad al fenómeno turístico se intensificarán los planes operativos frente a la delincuencia itinerante y a los robos en viviendas, ante la posibilidad de que se vean incrementados en época estival por el previsible aumento del período de estancia en segundas residencias u otros lugares de destino vacacional.

En este sentido, la inspectora Susana Prieto ha dado algunas recomendaciones para prevenir que este tipo de crímenes se efectúen. Una de ellas es que "que los delincuentes no sepan que las viviendas no se encuentra habitadas", para lo que es esencial no publicar en las redes sociales que se está de vacaciones o dejar mensajes en el contestador informando de ello. "Tampoco debemos cortar la electricidad para que el timbre no funcione ni bajar las persianas de las viviendas. Los relojes programables son muy útiles porque a través de ellos puedes encender y apagar las luces y la televisión", explica.

Asimismo, se extremará la vigilancia frente a las ciberestafas. Para combatir estos delitos, que están experimentando un repunte durante las últimas semanas, Prieto ha advertido no abrir los textos de alarma que llegan a través de mensaje de texto o email haciéndose pasar por las entidades bancarias. Además de no abrir el enlace que incorporan estos avisos, la inspectora pide que "no facilitar claves en ningún caso".