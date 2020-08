La Policía prevé iniciar la inspección ocular del hotel Sisu este lunes

Amigos del fallecido piden "responsabilidades"

Los amigos de la víctima mortal del incendio registrado en el hotel Sisu de Marbella en la madrugada del pasado viernes iniciarán un “procedimiento judicial” y “pedirán responsabilidades” sobre el fallecimiento, según ha indicado Antonio Flores, el abogado que representa legalmente al dueño del edificio.

Según el letrado, el grupo de amigos del fallecido está buscando un abogado en España para emprender acciones legales, ya sean de carácter “penal o civil”. Algunos de ellos también se encontraban “alojados” en el establecimiento turístico y de ocio para pasar sus vacaciones cuando ocurrieron los hechos el pasado viernes alrededor de las 06:00 horas, ha apuntado.

Flores ha destacado que el grupo de amigos de la víctima mortal -de la que ha indicado que tenía unos 30 años de edad-, está “consternado” por el fallecimiento, señalando que algunos le han trasladado que en el hotel “no había elementos de seguridad como alarmas”, que, según ha asegurado, “no saltaron” y “no se avisó a nadie” desde el establecimiento. “Cuando despertaron estaba en llamas”, ha apuntillado.

Por otro lado, el abogado ha asegurado que el propietario del edificio, Garry Sanders, “iniciará un procedimiento de revocación de la licencia del negocio”, que es conocido por la celebración de fiestas.

Flores explicó el pasado viernes que la regencia del hotel “hace 10 años que no paga el alquiler” del espacio, por lo que la propiedad está intentando “recuperar la posesión para parar esta actividad porque es peligrosa”, asegurando que el funcionamiento del establecimiento “no es acorde con lo que Marbella quiere y este edificio incumple mucha normativa por las obras que él ha hecho”. Por ello, indicó que hay “tres o cuatro expedientes de disciplina urbanística abiertos” y que el propio Sanders “ha estado avisando de los peligros de este hotel durante mucho tiempo y no le han hecho caso”.

El letrado recordó que no es el primer ataque que sufre el edificio. “Le ha pegado fuego alguien, es la segunda vez en tres años y no es casualidad”, opinó. Y añadió: “La primera fue con una granada de mano y la segunda ha sido ahora”, por lo que “entendemos que no es un accidente, es una acción deliberada”.