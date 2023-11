Policías portuarios de Málaga de oro y plata: consiguen cinco medallas en una competición europea

Jorge Sánchez López (35) y Edorta Oruela Zamalloa (48), policías portuarios, coincidieron en Málaga hace un par de años. Ambos compartían ya pasión por el deporte, pero ninguno de los dos imaginaba que en la novena edición de los Juegos Europeos de Policías y Bomberos experimentarían juntos la sensación de victoria. Con una participación de cerca de 3.000 profesionales llegados de 32 países -entre lo que también estuvieron invitados los cuerpos de emergencias y seguridad de México y Brasil-, estos miembros de la Autoridad Portuaria de la capital malagueña consiguieron hacerse con cinco medallas: tres oros y dos platas en distintas modalidades.

Jorge entró en 2021 en la Policía del Puerto de Málaga como interino. Este año, lo hizo de forma definitiva. En un primer momento comenzó a prepararse las oposiciones para ingresar en la Benemérita con el ojo puesto en el Semar (Servicio Marítimo) debido a su pasión por el mar, que le viene desde "chiquitito". Entonces corría el año 2012 y salían pocas plazas, cuenta, así que encontró en la autoridad portuaria un camino alternativo que también se adecuaba a sus gustos. Entre sus funciones, explica, se encuentra la vigilancia de acceso al recinto, la comprobación de documentación administrativa sobre mercancías, el control del tráfico terrestre y marítimo, así como las gestiones relacionadas con seguridad ciudadana en la zona.

El policía tenía cuatro años cuando sus padres lo apuntaron a natación. Hasta los 25 no dejó de practicar este deporte; tampoco de competir tanto a nivel regional como nacional. Aunque no recuerda la primera medalla debido al tiempo que ha pasado desde que se hizo con la primera y las muchas que han venido detrás, recuerda con especial cariño la que ganó, junto a su equipo, cuando tenía unos 14 años en la modalidad de relevo.

Ahora, 21 años más tarde de aquella victoria, se ha hecho con dos oros -en 200 y 400 metros- y dos platas -en 50 y 100 metros- en natación libre. Aunque llevaba diez años sin competir, "tenía el gusanillo de participar" en estos juegos - celebrados en Torrevieja, Alicante, entre el 29 de Septiembre y el 6 de Octubre- y decidió prepararse durante dos meses, intensivos. Una hazaña fruto de la entrega y el sacrifico que tuvo que hacer durante su tiempo libre, del mismo modo que Edorta.

Con cuatro hijos, este bilbaíno afincando en Andalucía hace más de una década por amor, intentaba sacar unas dos o tres horas al día para entrenar. Hace años, con un amigo, empezó con el ciclismo de montaña y en 2017 se interesó por el triatlón, modalidad en la que se realizan tres pruebas: natación, ciclismo y carrera, y en la que ha competido bastantes veces, sobre todo, en circuitos de la provincia de Granada y Málaga.

Este policía portuario también guarda un especial vínculo con el mar al tener un hermano y un tío marinos. Si bien, nunca ha practicado la natación como deporte solitario y además reconoce que es lo que más le cuesta, por lo que define como "increíble" el triunfo de su compañero Jorge.

En la modalidad de duatlón -carreras a pie y ciclismo-, Edorta se hizo con la victoria ampliamente. Si bien, especialmente humilde, no quiere galardones de más. Su mayor reconocimiento es el de su familia, a la que intenta llevar consigo cada vez que compite fuera. "Si no vienen conmigo, no me siento tan bien", confiesa. Las felicitaciones del resto de compañeros portuarios también han sido toda una sorpresa y apoyo para los campeones. "Me he alegrado más la victoria porque los he visto a ellos muy ilusionados", manifiesta Jorge.

Edorta se plantea apuntarse a los próximos juegos que se celebren siempre y cuando no sean demasiado lejos. Pero, todavía quedan dos años por delante para ello. Mientras tanto, su pretensión es seguir entrenando y aprendiendo de los que están "arriba", que señala como "referentes" ya que es conocedor del "esfuerzo" y el "sacrificio" que conlleva esta disciplina. "Ojalá yo fuese el peor de ellos".