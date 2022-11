Por Andalucía pide a Moreno que reciba a la familia de García Caparrós tras reconocer la "importancia" del 4D

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha valorado este miércoles la decisión del Consejo de Gobierno del PP-A de declarar el 4 de diciembre como Día de la Bandera de Andalucía, y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que reciba a la familia del malagueño Manuel José García Caparrós, "asesinado" en la manifestación que aquel día de 1977 se celebró en Málaga.

En rueda de prensa en el Parlamento, Inmaculada Nieto ha realizado estas consideraciones tras subrayar que "el espacio político en el que participa" ella misma "siempre pidió" que el 4 de diciembre "fuera significado en Andalucía, porque rememora una movilización sin precedentes que precipitó además un cambio ostensible en la hoja de ruta que estaba marcada para la vertebración territorial" española, ya que "Andalucía no tenía una aspiración de autogobierno y una vía rápida" para conseguirla como sí ocurría con otros territorios, y ésta se logró por la "respuesta de la ciudadanía" en dichas manifestaciones.

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha llamado la atención sobre la "paradoja" de que "haya tenido que ser un gobierno de derechas el que haya significado" ese día 4 de diciembre como el de la Bandera de Andalucía y reivindicar así "la importancia" de esa jornada para la comunidad autónoma.

No obstante, la portavoz de Por Andalucía ha lamentado que el 4D "no haya merecido por parte del presidente" de la Junta "de un recuerdo para la figura de García Caparrós, un chico joven que se convirtió lamentablemente en un icono de aquella reivindicación" tras ser asesinado en la manifestación de Málaga, según ha apostillado antes de señalar que, en todo caso, no por ello van a dejar desde su espacio político de "reivindicar su figura y un trato institucional adecuado a su familia".

Al respecto, Inmaculada Nieto ha aprovechado para pedir a Moreno que reciba a la familia de García Caparrós, que "tiene solicitada" una reunión con el presidente de la Junta desde que éste llegó al cargo, según ha subrayado para lamentar que el jefe del Ejecutivo andaluz "no ha tenido a bien todavía recibir" a dicha familia.

"Espero que lo haga, dado que ahora ya ha comprendido la importancia del 4 de diciembre en nuestra historia", ha continuado Inmaculada Nieto, quien ha insistido en pedir al presidente que "no hurte a la familia de Caparrós de la oportunidad de tener un encuentro personal con él y de darle a quien es Hijo Predilecto de Andalucía el sitio que merece en la historia del andalucismo".

Al hilo, la portavoz de Por Andalucía ha manifestado que el andalucismo "sí es un rasgo muy moderado" de Juanma Moreno. "No es moderada su política fiscal o urbanística, pero sí lo es su andalucismo, de mucho marketing, de captación de cuota de mercado, pero de poca raigambre", según ha denunciado Inmaculada Nieto, quien ha advertido del "debilitamiento de las instituciones de autogobierno de Andalucía, del peso de nuestros recursos propios, de las decisiones que puede tomar" la comunidad ejerciendo su autogobierno y sus competencias como algo "palpable".

La también responsable de Política Institucional de IU Andalucía ha concluido que un reforzamiento de ese autogobierno y de las competencias de la comunidad sería "una práctica andalucista más gráfica, más útil y más coherente que la elección del 4D como Día de la Bandera de Andalucía", una iniciativa que aunque "saludan" desde Por Andalucía consideran "insuficiente si con esto se quiere rellenar el expediente y acreditar méritos de un andalucismo que luego, en la práctica política y presupuestaria, no se corresponde con las palabras del presidente", según ha concluido Inmaculada Nieto.